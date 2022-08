Continuano le selezioni di Bartolini, ad esempio la nota azienda di spedizioni cerca diplomati da impiegare nel ruolo di impiegati amministrativi, commerciali e sicurezza. Le candidature per tali posizioni di lavoro d'ufficio non hanno scadenze ed è possibile allegare il cv online attraverso la pagina web delle carriere. Gli annunci ufficiali specificano che le assunzioni riguarderanno sia uomini che donne.

Lavoro d'ufficio in Bartolini: ricerche in corso di impiegati amministrativi diplomati

Per lavoro d'ufficio Bartolini è in cerca di impiegati amministrativi diplomati.

Gli incaricati collaboreranno con il loro superiore alle operazioni di fatturazione, contabilizzazione e controllo dei pagamenti in contanti. I candidati aiuteranno anche ad amministrare il personale. Per far parte dello staff amministrativo bisognerà avere un diploma da ragioniere o discipline simili e sarà preferibile che si abbia una qualche esperienza in questo campo e conoscenza dei programmi informatici di base. Non viene citato il contratto di lavoro e si verrà assegnati alle sedi di Pisa Lavoria e Rovereto.

Bartolini ha avviato le assunzioni di impiegati commerciali diplomati

Gli impiegati commerciali verranno assunti con lo scopo di favorire la vendita dei servizi offerti da Bartolini.

Tali figure professionali saranno incaricate di gestire i commerciali che lavorano all'esterno dell'azienda e si occuperanno di tutte le pratiche derivanti dalle spedizioni verso la clientela già acquisita o che potrà fidelizzarsi. Tra i requisiti richiesti vi è il possesso di un qualsiasi diploma di scuola superiore e di esperienza nelle fasi che seguono una vendita tipica di questo settore.

L'impiegato in questione dovrà inoltre conoscere l'inglese e le principali applicazioni informatiche. Si lavorerà nella filiale di Rovereto.

La figura dell'impiegato sicurezza selezionato da Bartolini

L'impiegato sicurezza ricercato da Bartolini dovrà assicurare il rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla legge e agirà di concerto con il suo superiore.

L'attività richiede il possesso di un diploma o una laurea di tipo tecnico, esperienza di 2 anni in mansioni del genere, conoscenze informatiche di base, dell'inglese e preferibilmente avere un attestato da formatore sulla sicurezza e saper usare l'Autocad. Il luogo di lavoro sarà Bologna ma bisognerà essere disponibili a spostamenti tra le filiali.

Cv online tramite la pagina web delle carriere

Come anticipato, il cv online si invia utilizzando la pagina web delle carriere. Il primo passo da compiere è digitare 'bartolini lavora con noi' su un motore di ricerca così da poter poi cliccare il link di tale pagina. Una volta aperta, basterà cliccare sul pulsante 'guarda le selezioni aperte' per essere condotti direttamente alle ricerche in corso, incluse le tre offerte di lavoro di cui si è parlato. Cliccandone una, comparirà la descrizione contenente anche il pulsante per candidarsi.