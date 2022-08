Intesa Sanpaolo ha aggiornato le proprie Offerte di lavoro sul suo sito ufficiale. Il gruppo effettua periodicamente assunzioni che riguardano personale diplomato e laureato, anche privo di esperienze. Le risorse saranno impiegate come consulenti finanziari e software engineer. Le domande di candidatura alla selezione devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica. Non è indicata una data di scadenza per l'inoltro delle domande.

Offerte di lavoro in banca: le opportunità di Intesa Sanpaolo per i diplomati

Le risorse che sono in possesso di un diploma nella scuola secondaria di secondo grado (superiore) possono candidarsi per la posizione di consulente finanziario in tutta Italia.

Gli aspiranti devono avere un'età compresa tra i 21 ai 32 anni, avere propensione a rapportarsi con la clientela, diploma quinquennale conseguito presso un istituto tecnico-commerciale oppure un liceo, almeno nove mesi di consulenza in prodotti di investimento, superamento dell'esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti. Le figure si occupano di garantire assistenza alla clientela, della gestione del portfolio clienti, assicurando agli utenti una consulenza puntuale ed efficace.

Le selezioni avverranno per diverse fasi: in primo luogo gli aspiranti dovranno registrare una videointervista digitale per poi essere ammessi a un colloquio individuale. I candidati avranno un feedback riguardo a tutti gli step della selezione.

Lavoro Intesa Sanpaolo: si selezionano neolaureati da assumere come software engineer

Intesa Sanpaolo sta cercando neolaureati da assumere nel settore Information technology. I candidati devono aver conseguito un diploma di laurea in uno dei seguenti indirizzi: Ingegneria informatica, Matematica, Informatica, Fisica, Statistica.

Il ruolo professionale di software engineer prevede la collaborazione in gruppi interfunzionali su progetti per l'innovazione digitale degli applicativi e dei servizi bancari, in particolare nel settore finanza con lo scopo di migliorare i servizi erogati al business e le componenti tecnologiche del team. Gli altri requisiti richiesti sono: conoscenza della lingua inglese scritta e orale, curiosità intellettuale con propensione al lavoro in gruppo, capacità comunicative e relazionali.

L'offerta di lavoro è disponibile per le sedi di Milano e Torino.

Per candidarsi a tutte le offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo è necessario recarsi sulla piattaforma ufficiale del gruppo bancario nella sezione "Carriere". In questa pagina bisogna cliccare su "Posizioni aperte" e poi scegliere l'opportunità lavorativa a cui si è interessati.