Enel aggiorna continuamente la sezione lavoro del suo sito istituzionale con nuove posizioni aperte. Ad esempio ultimamente è stata inserita la ricerca di diplomati da impiegare come apprendisti tecnici e laureati a tempo indeterminato nel ruolo di internal auditor e junior control. Per inviare il cv online bisogna utilizzare il portale del lavoro indicato prima.

Enel: diplomati come apprendisti tecnici

Enel sta selezionando diplomati da impiegare come apprendisti tecnici i quali si occuperanno di impianti elettrici sotto la guida di personale esperto.

Il requisito base per partecipare alle selezioni è il possesso di un diploma elettrico, elettronico, meccanico o comunque in materie simili. Inoltre, bisogna mostrarsi reperibili e puntuali sul posto di lavoro. L'inquadramento prevede un apprendistato di 3 anni da svolgere presso una delle sedi presenti in Italia.

Laureati a tempo indeterminato come internal auditor e junior control

Enel ha indetto anche una selezione rivolta a laureati come internal auditor. Il candidato scelto verrà assunto a tempo indeterminato e svolgerà le seguenti mansioni: verifica dei rischi derivanti dalle procedure d'azienda, creazione del sistema di controllo e correzione di eventuali errori, rapporto sui risultati dell'attività svolta e interlocuzione con le altre funzioni aziendali coinvolte.

Tra i requisiti importanti per potersi candidare a questa posizione vi sono: laurea in materie scientifiche, ad esempio informatica e ingegneria, 1 anno di esperienza in società specializzate in questo campo, conoscenza dell'inglese e degli standard internazionali di internal audit. La sede principale di lavoro è Roma ma ci sarà la possibilità di spostamenti all'estero.

Un'altra figura professionale che lavorerà a tempo indeterminato è il junior control. Il futuro dipendente si occuperà di: previsioni finanziarie, piani industriali, analisi e rapporti periodici sui risultati economici raggiunti, interventi correttivi. Enel chiede: laurea in economia aziendale, matematica, ingegneria gestionale o statistica, conoscenza dei principi contabili internazionali, delle tecniche di analisi di bilancio, di Office e dell'inglese. Il luogo di lavoro sarà Roma e l'annuncio scade il 18 agosto.

Come candidarsi alle offerte di lavoro di Enel

Per candidarsi alle Offerte di lavoro di Enel bisogna innanzitutto digitare 'enel lavora con noi' su un motore di ricerca. Apparirà il link al portale del lavoro e al suo interno sarà necessario cliccare su 'posizioni aperte' per ottenere l'elenco delle figure ricercate. A questo punto, selezionando 'Italia' nel riquadro apposito, si potranno visualizzare i ruoli richiesti nelle sedi italiane, inclusi i tre descritti sopra. Non resta che cliccare la propria scelta, leggerne le caratteristiche e inoltrare il cv online tramite il pulsante 'Invia candidatura'.