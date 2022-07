Enel spa ha recentemente pubblicato diversi annunci di lavoro per diplomati e laureati. Tra le figure professionali ricercate vi sono anche specialisti crediti, personal assistent mobiity e Junior engineers.

I contratti che saranno stipulati sono a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale.

Per candidarsi bisogna collegarsi sulla piattaforma nella sezione "Carriere" e poi "Posizioni aperte". Dopo l'accesso e l'inserimento di tutti i dati richiesti, occorre cliccare il tasto "Invia candidatura".

Assunzioni Enel: le posizioni dedicate ai laureati

Fra le posizioni aperte finora e dedicate ai laureati troviamo quella di Operations Specialist Crediti fiscali che si occuperà di verificare la presenza e coerenza della documentazione facente parte del set documentale fornito dalle imprese che intendono cedere il credito fiscale.

In ultimo dovrà condurre operazioni di compravendita crediti fiscali sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Occorre aver conseguito una Laurea Magistrale in Economia o Ingegneria gestionale, con esperienza precedente di 3 anni, maturata in ambito amministrativo, controllo di gestione. Si offre contratto a tempo indeterminato con sede di lavoro Roma. Tale posizione resta aperta fino al 4 settembre.

Si assumo anche Gestionali Supporto Tecnico che dovranno provvedere al monitoraggio di tutte le attività principali dell’unità di Engineering quindi lavori, investimenti visite di cantieri, ecc. Dovranno inoltre definire specifiche tecniche e linee guida per l'installazione, l'esercizio e le attività di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, termici e fotovoltaici.

Infine forniranno fornire supporto tecnico alle Unità di Construction and Operations sui principali processi di manutenzione ordinaria, straordinaria e lavori e sulla normativa tecnica di riferimento degli impianti. Si richiede una conoscenza profonda del pacchetto Office. Si offre contratto a tempo indeterminato con sede di lavoro Roma/Milano/Palermo.

C'è tempo fino al 4 settembre per l'invio della candidatura.

Ancora si cerca un Technical Administration Specialist (specialista amministrativo) che dovrà interfacciarsi provvedere alla gestione contatti operativi con controparti italiane ed estere; al monitoraggio delle controparti e ad di attività di valutazione fornitori. Sarà inoltre il riferimento interno per le aree commerciali coinvolte nel processo. Si richiede una Laurea in discipline tecniche economiche o gestionali con circa 5 anni di esperienza in ambiti simili. Si offre contratto a tempo indeterminato con sede di lavoro a Roma. Tale offerta scade il 7 agosto.

Ancora si selezionano Planning Platform Expert - BPC Specialist (Esperto di piattaforma di pianificazione - Specialista BPC) che dovranno partecipare alla progettazione e implementazione di applicativi su piattaforma BPC, garantendo performance, scalabilità, affidabilità in contesti “Cloud”. Viene richiesta una Laurea in Ingegneria e almeno almeno 5 anni di esperienza di sviluppo. L'azienda offre contratto a tempo indeterminato. La sede di: lavoro è Roma. L'offerta scade il 22 agosto.

Sono aperte le selezioni anche per Specialista dei contenuti che sarà responsabile della creazione di contenuti accattivanti per supportare il team di gestione del prodotto, marketing e vendita nella promozione di 3 moduli solari fotovoltaici SUN HJT. Dovrà cercare le tendenze relative al nostro settore per creare contenuti accattivanti e valutarne l'efficacia attraverso KPI appropriati.

Il candidato ideale è un laureato in Marketing o Comunicazione con 2+ anni di esperienza nel marketing dei contenuti in un'azienda o agenzia di marketing nel settore B2B. Si offre un contratto a tempo indeterminato a Catania.

In ultimo si selezionano anche Project Manager Senior E-bus– Grandi Commesse per la sede di Roma che dovranno programmare e far eseguire le attività previste relativamente ad un portafoglio di commesse di servizi di elettrificazione e infrastrutturazione necessari al rifornimento dei BUS elettrici. Si richiede Laurea Magistrale in Ingegneria. Occorre dare la disponibilità a trasferte in ambito nazionale. Si offre contratto a tempo indeterminato con sede di lavoro Roma. Tale offerta scade il 4 settembre.

Posizioni per diplomati

Nell'ambito delle posizioni per diplomati troviamo quella di Junior Cloud Infrastructure Engineer che dovrà lavorare per l’ingegnerizzazione di soluzioni tecnologiche abilitanti per le applicazioni di Business di Enel. Dovrà analizzare i costi delle risorse in cloud al fine di individuare architetture e soluzioni più efficienti. Si richiede Diploma di Maturità quinquennale in discipline tecniche (perito informatico, perito in telecomunicazioni, perito elettronico) o liceo scientifico (preferibile indirizzo scienze applicate). Costituiscono titolo preferenziale un’esperienza di almeno 6 mesi in ruolo analogo e la conoscenza base di: lingua spagnola. Il tipo di contratto lavorativo sarà commisurato al livello di esperienza della persona. La sede di lavoro: è Milano o Napoli (in alternativa saranno valutate altre sedi). Non vi è data di scadenza.

Inoltre si assumono Diplomati per posizioni tecnico-operative su tutto il territorio nazionale. Si offre contratto di apprendistato di 36 mesi subordinato all'inserimento a tempo indeterminato nell’ambito del quale è previsto un articolato percorso di formazione teorico-pratica e di affiancamento, con il costante supporto di tutor aziendali. In questo caso occorre aver conseguito il diploma Tecnico/Professionale quinquennale. Non vi è data di scadenza.