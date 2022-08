Poste italiane continua a selezionare sportellisti e portalettere ma sul portale del lavoro aziendale è stata aggiunta ultimamente la posizione di esperti logistica. Le prime due figure nominate verranno impiegate a tempo determinato, mentre la nuova posizione prevede l'inserimento diretto a tempo indeterminato. Per inviare il cv online sarà indispensabile utilizzare la sezione carriere indicata prima.

Poste italiane: sportellisti e portalettere a tempo determinato

Sportellisti sono ricercati da Poste italiane fino alla fine del 2022 e il loro compito sarà di presentare e vendere i servizi offerti alla clientela.

I requisiti fondamentali richiesti per partecipare a questa selezione sono due: il diploma di scuola superiore e il certificato che attesti il bilinguismo. Il candidato infatti svolgerà il lavoro allo sportello presso una delle filiali presenti nella provincia di Bolzano. Come anticipato sopra, i candidati scelti firmeranno un contratto a tempo determinato ma c'è la possibilità che si trasformi in indeterminato.

Riguardo alla selezione di portalettere, è possibile inviare il cv online fino al 28 agosto e il relativo annuncio prevede la facoltà di scegliere una delle filiali sparse in Italia come luogo di lavoro preferito. Anche in questo caso sono previsti due requisiti per potersi candidare, ovvero: il diploma di scuola superiore e il possesso della patente B.

L'iter selettivo prevede due prove: un test di logica e la prova di guida a pieno carico. A livello contrattuale, Poste Italiane prevede il lavoro a tempo determinato ma il numero di portalettere immessi e la durata del rapporto varieranno in base all'esigenza della filiale in cui si andrà a lavorare.

Poste italiane: posti a tempo indeterminato per esperti logistica

Poste italiane ha deciso di selezionare esperti logistica da assegnare alla società SDA Express Courrier e chi vuole candidarsi può farlo fino al 2 ottobre. Lo scopo del personale assunto sarà di progettare innovazioni per migliorare la logistica. L'importanza di questo ruolo comporta la richiesta di persone laureate in ingegneria meccanica, gestionale o campi simili, con almeno 2 anni di esperienza e ottima conoscenza di Office.

Il lavoratore verrà inquadrato a tempo indeterminato in base al contratto nazionale per il personale logistico e dei trasporti. Due saranno le sedi di lavoro: Landriano, in provincia di Pavia, e Bologna ma con l'eventualità di spostamenti tra le altre filiali presenti in Italia.

Poste italiane prevede l'invio del cv online

Il cv online deve essere inviato obbligatoriamente attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'azienda. Per accedervi, sarà necessario digitare 'poste lavora con noi' su un motore di ricerca, aprire il relativo link e cliccare su 'posizioni aperte' in fondo alla pagina. Grazie a ciò, comparirà la lista delle Offerte di lavoro, incluse le tre descritte finora; non resta che cliccarle e usare il pulsante blu 'Invia candidatura ora' presente al loro interno.