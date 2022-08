Poste italiane continua a selezionare addetti allo sportello e postini con diploma. L'azienda postale cerca anche consulenti finanziari con laurea. L'inoltro della domanda lavorativa dovrà essere effettuato mediante la piattaforma digitale dedicata alle carriere e ci sono scadenze per candidarsi ai tre annunci di lavoro. Da ricordare che nella candidatura per il posto di postini è possibile indicare una regione o città preferita.

La selezione di addetti allo sportello e postini con diploma

Poste italiane ha bisogno di addetti allo sportello nella provincia di Bolzano per cui i candidati scelti dovranno esibire la copia del patentino bilingue.

Oltre a tale requisito fondamentale, saranno valutate persone in possesso del diploma e non sarà necessario avere esperienza pregressa nella promozione e vendita dei servizi postali. Le candidature online andranno inoltrate entro il 31 dicembre e l'addetto allo sportello sarà inquadrato a tempo determinato.

I postini selezionati da Poste italiane dovranno essere diplomati e in possesso della patente B. Anche in questo caso non è richiesta esperienza precedente, si lavorerà a tempo determinato ma il numero di persone assunte e la durata del relativo contratto dipenderà dai bisogni della filiale in cui si andrà a lavorare. I postini affronteranno una prova online con domande di logica e infine l'esame di guida del mezzo aziendale carico di materiale postale.

L'annuncio scade il 28 agosto e si potrà lavorare in una delle sedi sparse sul territorio.

Poste italiane sta cercando consulenti finanziari con laurea

I consulenti finanziari con laurea ricercati da Poste italiane proporranno i prodotti finanziari per cui dovranno prima frequentare un apprendistato per apprendere al meglio il mestiere.

Il candidato non dovrà avere già esperienza ma abilità nel relazionarsi con il pubblico e nell'uso di Office. Inoltre, alcuni candidati potranno essere scelti per partecipare a una sessione virtuale in cui verrà presentata l'offerta di lavoro. La scadenza del relativo annuncio sarà il 31 agosto e il lavoro potrà essere svolto in una delle seguenti regioni: Veneto, Friuli, Trentino, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Marche.

Come candidarsi alle offerte di lavoro di Poste italiane

Per candidarsi alle Offerte di lavoro di Poste italiane bisogna digitare 'poste italiane lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il link del sito dedicato al lavoro. A questo punto sarà indispensabile scorrere la pagina che compare e cliccare su 'Posizioni aperte'. Tale azione mostrerà le tre posizioni di cui si è parlato, per cui non rimane che cliccare la preferita, leggerne la descrizione e usare il pulsante 'invia candidatura ora' per registrarsi e allegare il curriculum.