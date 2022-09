Poste italiane è alla ricerca di portalettere su tutto il territorio nazionale. La posizione lavorativa è stata aperta dall'azienda italiana di trasporti. lo scorso 6 settembre. Dunque, la selezione del personale non è ancora stata avviata, ma verranno prese in considerazione le domande di candidatura inviate fino al 23 settembre 2022. Coloro che sono interessati ad inviare la candidatura, potranno farlo in modalità telematica.

I requisiti che devono avere i candidati al profilo professionale ricercato da Poste italiane

Il primo requisito richiesto agli aspiranti portalettere è il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Inoltre, i candidati dovranno essere in possesso di una patente in corso di validità adatta alla guida dei mezzi di trasporto aziendale. Non è richiesta, invece, esperienza o conoscenze specialistiche.

Coloro che si candideranno per la provincia di Bolzano, dovranno essere necessariamente in possesso del patentino di bilinguismo.

La tipologia di contratto proposta ai portalettere neoassunti e la scelta della sede di servizio

La tipologia di contratto iniziale proposta è a tempo determinato, in relazione alle specifiche esigenze della società sia in termini numerici che di durata. La sede sarà scelta da Poste italiane in base alle esigenze aziendali, ma i candidati potranno indicare una regione o provincia di preferenza.

Si potrà indicare una sola area territoriale di preferenza per essere coinvolti dalla società nel processo di selezione. Coloro che saranno selezionati in quanto rispondono ai requisiti richiesti, saranno contattati entro la settimana successiva a quella di scadenza della presentazione della domanda, tramite una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella stessa.

I candidati che supereranno la prima fase di selezione, che consiste in un test attitudinale, saranno chiamati a svolgere una prova di idoneità di guida del motomezzo aziendale e, infine, un colloquio. Bisogna sottolineare che le figure selezionate dovranno portare con sé la documentazione attestante il titolo di studio nel momento della prima convocazione presso la sede della società.

Come inviare la domanda di candidatura per portalettere su tutto il territorio nazionale

Per inviare la domanda di candidatura, bisogna collegarsi al sito ufficiale di Poste italiane nella sezione dedicata alle "Carriere".

Successivamente si deve ricercare la posizione di portalettere e cliccare su "Invia candidatura ora". La domanda potrà essere inoltrata entro il 25 settembre 2022 in via telematica.