In virtù del successo riscosso per il precedente bando l’ASMEL l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali ha deciso di ripubblicare un nuovo concorso per diplomati e laureati. Anche in questo caso però il numero dei posti non sarà menzionato dal bando: tutto dipenderà dalle esigenze dei Comuni che aderiscono all’iniziativa.

La procedura sarà finalizzata alla formazione di una graduatoria di idonei da cui i comuni sottoscrittori potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

Bando previsto a novembre in Gazzetta Ufficiale

Quanto alla data del bando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire nel mese di Novembre. Ne consegue che dovrebbero aversi poi 30 giorni a disposizione per presentare la domanda di partecipazione tramite il portale ASMEL. Bisognerà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato e dello SPID.

Non ci sono notizie invece sui profili richiesti. Nel vecchio bando vi erano posti di categoria C, dove occorreva un qualunque diploma di maturità, e posti di categoria D, in cui si richiedeva un titolo di laurea triennale.

Come saranno strutturate le prove : dettagli

Anche tale nuovo bando potrebbe esser strutturato come il precedente per garantire una certa trasparenza, digitalizzazione e celerità nella chiusura del procedimento in tempo brevi.

Potrebbe infatti esser prevista una sola prova preselettiva scritta, da remoto, con riferimento alla specifico profilo scelto. La prova dovrebbe consistere in 60 domande a risposta multipla da risolvere in un'ora su: materie specialistiche diverse per ogni profilo, quesiti situazionali; materie comuni a tutti i profili.

Formazione degli elenchi e validità graduatorie

Una volta che si è espletata la prova scritta digitale sul sito dell'Asmel dovrebbe uscire una graduatoria da cui gli Enti Locali, potranno scegliere i candidati idonei. Ecco quindi che sarà pubblicato un’interpello in cui i candidati scelti dagli enti locali potranno dover esprimere una loro preferenza sul comune in cui vogliono lavorare.

Qualora ci fossero più candidati, l’ente locale potrebbe dover effettuare un colloquio. Coloro che esprimono una rinuncia alla chiamata, non perdono il diritto alla permanenza nell’Elenco Idonei che conserva validità triennale. Ciò però dovrebbe comportare però la cancellazione dalla graduatoria dell’Ente

L’elenco di idonei Asmel è valido 3 anni. Dopo l'assunzione, lo stipendio previsto è per profili di categoria D: € 22.135,44 e per i profili di categoria C percepiranno: €20.344,08.