Sono attualmente in corso diverse selezioni di personale da parte di Ferrovie dello Stato. In particolare si ricercano diplomati e laureati in legge, economia e ingegneria Elettrica, Elettronica, delle Telecomunicazioni. Per talune posizioni non è necessario aver conseguito esperienza pregressa. Le scadenze per inoltrare la propria candidatura sono variabili a seconda dell'offerta, per farlo occorre visitare il sito di Fs nella sezione "Lavora con noi".

Cliccando nella sezione "Campagne di ricerca" si può inviare il cv online.

Offerte di lavoro per laureati in legge, ingegneria, economia

I settori dove vengono ricercati tali laureati sono quello dei trasporti, logistica, informatica.

In particolare si assumono Neolaureati Risorse Umane a Roma che saranno coinvolti in tutte le attività di reclutamento, formazione, gestione ed amministrazione del personale. Viene richiesta un'esperienza di almeno 2 anni in ruoli HR in Agenzie per il lavoro o in aziende strutturate; Laurea triennale o/e magistrale in materie umanistiche, economiche e giuridiche, conseguita al massimo da tre anni. La sede di lavoro è Roma. Si offre contratto a tempo indeterminato. Non è indicata una data di scadenza.

Ancora vengono reclutati Ingegneri Gestionali a Verona che si occupino di attività di logistica e trasporto merci in un contesto dinamico affiancati alle risorse senior nelle seguenti attività: gestione produzione impianto, gestione risorse d'impianto.

Si richiede Laurea magistrale negli ultimi 3 anni o bisogna esser laureandi entro dicembre 2022 in Ingegneria Gestionale. L'assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato. Il termine è ultimo per l'inoltro della candidatura scade il 12 ottobre.

Un'altra posizione aperta è quella per Specialisti Digital Payment che si occupa di trend tecnologici a perimetro di interesse del Gruppo, anche attraverso la realizzazione degli opportuni benchmark , della partecipazione a tavoli tecnici, dell'implementazione di iniziative di innovazione.

Si richiede Laurea magistrale in area tecnologico scientifica e/o ingegneria e/o economico/finanziaria. È necessaria precedente e comprovata esperienza pluriennale in ambito project management e/o business development. L'offerta di lavoro scade il 30 settembre. Il tipo di occupazione è un contratto a tempo indeterminato a Roma.

Ancora vengono assunti 3 Specialisti Amministrazione per la Struttura Amministrazione Bilancio e Fiscale, sede di Roma che dovranno gestire il flusso contabile-amministrativo del ciclo attivo/passivo tramite i sistemi informativi aziendali e la relativa creazione di richieste di acquisto-ordini di acquisto-entrate merci. Inoltre dovranno produrre la reportistica di monitoraggio periodica dei contratti attivi e passivi; creare e modificare le anagrafiche clienti e fornitori. Si richiede Laurea Triennale (o titolo superiore) in ambito economico. L'inserimento avverrà con contratto a tempo Indeterminato. L'offerta scade il 16 settembre.

Ancora vengono ricercati Project Controller che saranno inseriti nella Direzione Controllo Progetti, Verifiche e Collaudi e dovranno seguire tutti gli aspetti economico gestionali che concorrono alla definizione e sviluppo di un progetto di Opera Pubblica e definire il Budget iniziale.

Si richiede Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Meccanica, pregressa esperienza di almeno tre anni nel ruolo o in attività affini. L'offerta scade il 20 settembre. Viene previsto contratto a tempo indeterminato.

Prevista l'assunzione anche di un Buyer per la sede di Roma che dovrà redigere bandi di gara per affidamento di Lavori/Servizi di supporto alla Progettazione lavori sulla base dei dati forniti dai Project Manager; supportare la predisposizione di schemi contrattuali da allegare ai Bandi integrali di gara sulla base dei tipologici. L'azienda richiede Laurea Magistrale nell'area Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale o Economia e Commercio. L'offerta scade il 2 Ottobre 2022.

Infine Ferrovie recluta anche di un Senior Auditor per la sede di Roma. Fra le attività che deve svolgere c'è quella di accertamenti, analisi e valutazione nell'ambito dei singoli interventi di audit/follow up; redazione dei rapporti di audit/Follow up; individuazione delle eventuali azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali oggetto delle attività. Si richiede Laurea Magistrale, preferibilmente in discipline scientifiche, economiche, giuridiche e un 'esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi. C'è tempo fino a 20 settembre per le candidature

Offerte di lavoro Fs per diplomati

Fra le offerte dedicate ai diplomati vi sono: