Nel mese di settembre sono state inserite nuove posizioni di lavoro sul sito web di Ferrero. Si tratta di ruoli da svolgere in fabbrica come manutentore e come responsabile della manutenzione e nella logistica come analista della supply chain. Non ci sono scadenze per candidarsi online.

Ferrero: lavoro in fabbrica come manutentore

Ferrero ha indetto una campagna di reclutamento per inserire in fabbrica la figura del manutentore. Il personale che supera la selezione si occuperà della manutenzione meccanica ed elettronica, in particolare della riparazione di guasti o della sostituzione dei seguenti componenti: tubo trasporto cioccolato, cella automatica, magazzino automatico, isola robotizzata e macchina confezionatrice.

Il titolo di studio richiesto per poter fare la domanda di lavoro è il diploma o un attestato qualificante in materia meccanica, meccatronica o elettronica. Occorre avere anche l'abilità nel riparare i tipi di guasti a carico dei componenti elencati. A livello contrattuale, si lavorerà ad Alba, provincia di Cuneo, in base a tre turni e anche nel fine settimana.

Ferrero seleziona la figura del responsabile di manutenzione

Se invece il candidato sceglie la posizione del responsabile della manutenzione, in caso di assunzione, svolgerà le seguenti funzioni: guida e controllo della squadra di manutentori, verifica che impianti e macchinari funzionino in modo efficiente, correzione e miglioramento degli eventuali difetti del processo manutentivo, gestione contrattuale del manutentore e applicazione delle norme di sicurezza e di risparmio energetico.

Per adempiere a questo ruolo, Ferrero richiede una laurea in ingegneria meccatronica, elettronica o elettrica, tre anni di esperienza e conoscenza dell'inglese. Il contratto di lavoro prevede tre turni, più ore di straordinario, presso la sede di Pozzuolo Martesana, provincia di Milano.

Lavoro nella logistica di Ferrero

Nel campo della logistica, Ferrero sta cercando la figura di analista.

Il candidato ideale si occuperà della riorganizzazione dei magazzini al fine di ottimizzarne le scorte, analizzerà i dati d'inventario e delle vendite in collaborazione con l'area Marketing. Per questo lavoro l'azienda ha bisogno di laureati in ingegneria o economia, preferibilmente con almeno un anno di esperienza, capacità di analisi a livello logistico, con buona conoscenza di Office e dell'inglese.

Il lavoratore verrà inquadrato a tempo determinato presso il dipartimento logistico di Alba.

Candidature sul sito web aziendale

Per eseguire le candidature sul sito web di Ferrero bisogna innanzitutto accedere all'area carriere digitando 'ferrero lavora con noi' su un motore di ricerca. Una volta cliccato il relativo link, sarà indispensabile selezionare 'Italia' nel riquadro 'Località' per avere a disposizione le offerte di lavoro. Tra queste compariranno le posizioni suddette, un click sulla propria scelta permetterà di leggerne le caratteristiche e di proseguire la domanda di lavoro tramite il pulsante 'Candidati'.