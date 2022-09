Ferrero sta selezionando diplomati e laureati per varie mansioni. Nel dettaglio, il diplomato potrà candidarsi per la posizione di manutentore mentre il laureato per quella di capo turno, entrambe da svolgere in fabbrica. In ufficio, invece, sarà necessario personale in possesso di una laurea da impiegare come analista dati. Tutti coloro che vorranno partecipare alle selezioni dovranno accedere al portale delle carriere di Ferrero e allegare il cv.

Lavoro in fabbrica Ferrero per diplomati: il ruolo del manutentore

Nel caso dell'azienda Ferrero, il lavoro in fabbrica del manutentore comporta determinati compiti da svolgere, ovvero: garantire che gli impianti necessari alla produzione funzionino in modo efficiente e sicuro, attuare interventi manutentivi periodici, riparare i guasti, compilare i moduli con i dati sulle attività svolte.

I diplomati potranno candidarsi se in possesso di un titolo a indirizzo termotecnico ma dovranno avere anche il documento che attesti la capacità di condurre generatori di vapore di secondo grado. Del contratto di lavoro viene detto solamente che il dipendente svolgerà tre turni e potrà capitare di lavorare anche di domenica e nei giorni festivi. Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, sarà la sede lavorativa.

La ricerca del capoturno

Svolgere il lavoro di capoturno in una fabbrica della Ferrero significa principalmente decidere i turni dei dipendenti e gestire i giorni di assenza per malattia, ferie o altro. Si aggiungono altre mansioni, ovvero: pianificare ed eseguire la manutenzione ordinaria e le indicazioni del budget in merito alla quantità di personale da impiegare, di prodotti da produrre e di servizi esterni da utilizzare.

In questo caso, l'azienda ricerca laureati in ingegneria meccanica, meccatronica o elettronica, che conoscano l'inglese nell'eventualità di spostamenti presso stabilimenti esteri e costituirà un vantaggio avere esperienza di almeno 2 anni. Il capoturno svolgerà tre turni di lavoro e potrà succedere di lavorare nel fine settimana.

Si verrà assegnati allo stabilimento di Alba, in provincia di Cuneo.

Lavoro in ufficio come analista dati rivolto a laureati

La figura dell'analista dati ricercata da Ferrero svolgerà un lavoro in ufficio con lo scopo principale di fornire dati utili alle funzioni interne ed esterne all'azienda. Per cui il candidato scelto analizzerà le relazioni con i consumatori, la produzione e i servizi di vendita per ottenere tali dati, proporre nuove idee di business ed eventuali miglioramenti degli strumenti di analisi.

Il ruolo necessita di laureati in statistica, matematica, economia oppure ingegneria gestionale, con 2 anni di esperienza nel campo, conoscenza dell'inglese, di Office e di programmi come Power Bi. Il lavoro dovrà essere svolto ad Alba.

Come candidarsi sul portale delle carriere

Le candidature online dovranno effettuarsi sul portale delle carriere di Ferrero. Per accedervi basterà digitare 'ferrero lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il relativo link. Dentro a tale piattaforma sarà indispensabile selezionare 'Italia' nel riquadro 'Località' per consultare l'elenco delle offerte di lavoro italiane. Tra queste compariranno le posizioni di cui si è parlato. Un click sul ruolo preferito mostrerà la descrizione più il pulsante 'Candidati' necessario ad inviare il cv online.