Anas ha recentemente aperto le ricerche di nuove posizioni di lavoro a tempo indeterminato. L'azienda ha intenzione di assumere personale con esperienza da impiegare per la sede di Roma nei seguenti settori: gestione del personale, analisi dei dati e contenuti per il web.

Il cv online può essere inoltrato entro il 27 ottobre accedendo al sito aziendale relativo alle carriere. L'esperienza minima da avere per poter essere selezionati è di tre anni.

Anas recluta una figura con esperienza da impiegare nella gestione del personale

La persona impiegata in Anas per compiti che riguardano la gestione del personale dovrà pianificare e controllare la forza lavoro necessaria a realizzare determinati obiettivi aziendali.

Lo specialista verificherà che il servizio reso dal dipendente sia in linea con lo stipendio elargito.

L'azienda, per questo ruolo, cerca laureati con esperienza di 3 anni nel ruolo, conoscenza dei moduli del programma Sap dedicati a questo tipo di lavoro e dell'inglese. È previsto un contratto a tempo indeterminato presso la sede di Roma.

Anas: lavoro a tempo indeterminato nell'analisi dei dati

Anas assumerà una persona a tempo indeterminato per lavoro di analisi dei dati. L'analista raccoglierà, organizzerà ed elaborerà i dati che servono al business aziendale, essi saranno utilizzati per migliorare le procedure d'azienda e costituirà la fonte da cui si realizzerà il report delle performance.

Per poter ambire a questo lavoro, il candidato dovrà essere laureato in informatica, ingegneria informatica o elettronica, avere 3 anni di esperienza se il titolo di studio è magistrale, mentre occorrono 5 anni se è triennale. È necessario conoscere l'inglese. Saranno preferiti coloro che conoscano i programmi informatici per analizzare i dati.

Il luogo di lavoro è Roma.

Esperto a tempo indeterminato per realizzare contenuti per il web

Anas ha intenzione di assumere a tempo indeterminato un esperto per realizzare contenuti per il web. La figura assunta dovrà valutare l'idoneità delle piattaforme digitali utilizzate per produrre e gestire tali contenuti, fare dei test ed emettere rapporti di valutazione tecnica.

La mansione richiede laureati con esperienza di 3 anni nel campo, conoscenza dei programmi di content management e dell'inglese. Occorre ricordare che anche in questo caso se il titolo di studio è triennale l'esperienza lavorativa nel settore dovrà essere di 5 anni. Si lavorerà a Roma.

L'invio del cv online sulla pagina delle carriere di Anas

Per candidarsi alle suddette posizioni occorre per prima cosa digitare 'Anas lavora con noi' su un motore di ricerca web. Sotto il link che compare bisognerà cliccare su 'ricerche in corso' per accedere alla pagina delle carriere e consultare le offerte di lavoro, incluse quelle di nostro interesse.

Ogni offerta presenta al suo interno una descrizione più il pulsante 'Candidati ora' necessario a inoltrare il cv online.