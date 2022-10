Anas ha inserito nel suo sito ufficiale ricerche di laureati con esperienza per lavoro tecnico come gestore reti e specialista dati e d'ufficio come business analyst. I partecipanti alle selezioni possono inviare il cv online entro il 20 ottobre e i prescelti riceveranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La sede lavorativa sarà Roma. Da ricordare che queste sono alcune delle posizioni aperte dall'azienda e, secondo quanto riportato negli annunci, i candidati verranno informati di ogni cambiamento della selezione.

Lavoro tecnico in Anas: selezione di laureati con esperienza per il ruolo di gestore reti

Laureati con esperienza sono selezionati da Anas per il lavoro tecnico di gestore reti. Tale figura gestirà la rete telefonica, ovvero elementi come: una colonnina Sos, una centrale della telefonia o un apparato di rete. Le lauree ammesse per la candidatura sono: informatica, ingegneria informatica o elettronica. L'esperienza richiesta nel ruolo sarà di 3 anni se il titolo universitario è di tipo magistrale, mentre 5 anni se di tipo triennale. Bisognerà quindi conoscere i programmi per gestire la rete telefonica, sapere come agire su una centrale di telefonia e avere dimestichezza con le reti lan e wan. Si aggiungono la conoscenza dell'inglese e di Office.

Come anticipato, si lavorerà a tempo indeterminato presso la sede di Roma.

Anas: lavoro tecnico come specialista dati

Il lavoro tecnico dello specialista dati ricercato da Anas a tempo indeterminato sarà di progettare, realizzare e mantenere efficiente il sistema informativo aziendale. Egli collaborerà anche all'elaborazione dei dati del sistema in modo da renderli funzionali agli obiettivi dell'azienda.

Il candidato adatto a questo ruolo avrà una laurea in informatica o ingegneria informatica. Riguardo al numero di anni di esperienza richiesta valgono le stesse considerazioni fatte per la posizione precedente. Inoltre, il lavoratore scelto dovrà essere abile nell'utilizzare i programmi informatici dettagliatamente elencati nell'annuncio ufficiale.

L'incarico si svolgerà a Roma.

Lavoro d'ufficio per business analyst

I business analyst scelti da Anas saranno due e si occuperanno del seguente lavoro d'ufficio: individuazione del modello migliore per gestire l'area amministrativa e finanziaria, analisi di un business dal punto di vista della fattibilità con lo scopo di definirne le specifiche tecniche, verifica delle procedure aziendali messe in atto per il business acquisito, redazione della documentazione necessaria e assistenza al cliente. Per l'esercizio del ruolo sono richiesti laureati con esperienza in analisi dei dati di business e conoscenza dei metodi di gestione in ambito amministrazione e controllo. Anche in questo caso valgono gli anni di esperienza indicati per le posizioni precedenti.

Si lavorerà a Roma a tempo indeterminato.

L'invio del cv online per candidarsi alle tre posizioni aperte da Anas

Per inviare il cv online e candidarsi alle tre posizioni aperte da Anas bisogna seguire determinati passaggi, ovvero: digitare 'anas lavora con noi' su un motore di ricerca, cliccare 'ricerche in corso' sotto il link che compare e nella pagina che si apre bisognerà consultare i link relativi alle tre offerte di lavoro di cui si è parlato. All'interno della propria scelta, infatti, comparirà una descrizione più il pulsante 'Candidati ora' necessario a ultimare la domanda di lavoro.