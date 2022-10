McDonald's apre alle assunzioni di 12mila nuove figure da impiegare nei ristoranti di tutta Italia entro il 2025. Le offerte di lavoro si rendono necessarie da qui ai prossimi tre anni per l'apertura di 160 nuovi ristoranti McDonald's, con la possibilità di incrementare il numero degli assunti - attualmente 27mila in Italia, il 92% con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato - fino a circa 40mila unità. Il piano delle assunzioni, inoltre, passa anche per un percorso di formazione calibrato alle mansioni da svolgere, motivo per il quale l'azienda americana non richiede particolari esperienze pregresse ai candidati.

Assunzioni McDonald's 2022-2025, quali sono le posizioni aperte: si cercano addetti alla ristorazione

Le nuove Offerte di lavoro di McDonald's distribuite su tutto il territorio italiano sono già iniziate dalla primavera del 2022 quando è ripartito il McDonald's job tour (il prossimo è in programma a Peschiera, in provincia di Verona, il 25 ottobre prossimo), un evento che mette in contatto candidati e selezionatori per le nuove assunzioni. Normalmente, le persone assunte vengono inserite in un percorso di formazione calibrato sulle necessità della mansione per la quale ci si candida. L'azienda americana investe nella formazione erogando circa un milione di ore all'anno alla crescita del personale assunto.

Si può, dunque, partire da zero, senza alcuna competenza specifica o esperienza nel campo della ristorazione. In tutto, nei prossimi tre anni fino al 2025, in Italia McDonald's punta ad arrivare a 800 ristoranti dagli attuali 640. Le assunzioni per la copertura di un numero così elevato di nuovi punti comporterà offerte di lavoro, nuove posizioni aperte, selezioni e colloqui per arrivare all'ingresso al lavoro di 12mila nuovi profili.

Al momento sono decine le offerte di lavoro per addetti alla ristorazione nei punti di tutta Italia: la maggior parte delle candidature scadrà nel corso del mese di novembre 2022.

Offerte di lavoro McDonald's, come candidarsi e quali sono le prove di selezione

Per candidarsi agli annunci di ricerca di McDonald's è necessario navigare sul portale dell'azienda americana, nella sezione "Lavora con noi".

All'interno sono presenti tutte le offerte di lavoro attualmente aperte. La candidatura avviene in più passaggi: si può caricare il proprio curriculum a una delle posizioni aperte oppure inviare una candidatura spontanea nel caso in cui non sia presente al momento l'offerta di lavoro più calibrata alla propria preparazione ed esperienza professionale. Successivamente, l'azienda contatta i profili ritenuti più interessanti per sottoporre loro un questionario online. Mediante i quiz, McDonald's valuta i requisiti di base (la disponibilità oraria, la tipologia di mansione prescelta e l'area geografica), prima di contattare i candidati prescelti a svolgere un colloquio individuale.