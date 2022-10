Enel sta assumendo nuove risorse da impiegare in ambito tecnico e della contabilità. I candidati per posizioni tecnico-operative devono essere in possesso di un diploma nella scuola secondaria di secondo grado, mentre agli aspiranti che intendono proporsi per il ruolo professionale di administration specialist è necessaria una laurea. Non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della candidatura online.

Lavoro Enel: la società cerca diplomati per posizioni tecnico-operative

La società attiva nel settore dell'energia sta cercando diplomati da assumere su tutto il territorio nazionale.

Le risorse saranno impiegate in ambito tecnico per questo è necessario avere competenze nel settore meccanico, elettronico o elettrotecnico. I requisiti richiesti sono: diplomata di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico, conoscenza dei temi della sicurezza sul lavoro, disponibilità a lavorare in reperibilità, conoscenza di strumenti e programmi informatici, propensione a relazionarsi con i colleghi, osservazione puntuale delle scadenze.

Le risorse non devono avere esperienza lavorativa in quanto saranno inserite inizialmente con un contratto di apprendistato della durata di 36 mesi. In questo percorso di formazione saranno affiancate da personale esperto con lo scopo di acquisire le competenze necessarie a svolgere le attività richieste.

Le opportunità di Enel per i laureati: come inviare la domanda di candidatura alla selezione

Enel seleziona laureati da destinare al ruolo di Administration Specialist. Questa figura professionale si occupa, tra le altre mansioni, delle attività di chiusura delle amministrazioni locali, italiane e internazionali, con lo scopo di predisporre la reportistica utile alla preparazione del bilancio consolidato del gruppo e di supportare le altre funzioni aziendali.

Per tale selezione sono richiesti i seguenti requisiti: laurea in Economia, padronanza nell'ambito della contabilità e della lingua inglese, esperienza maturata in operazioni societarie di natura internazionale e amministrativa, propensione alla risoluzione dei problemi e all'adattamento, autonomia e capacità relazionali per lavorare in team, disponibilità a effettuare trasferte all'estero. La sede del lavoro è Roma mentre in questo caso il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato.

Per visionare e candidarsi a tutte le offerte di lavoro di Enel occorre recarsi sul suo sito ufficiale nella sezione "Carriere". Dopo aver individuato la selezione a cui si è interessati, bisogna cliccare sulla posizione e poi su "Invia la candidatura".