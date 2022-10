Sono in arrivo dei nuovi concorsi per assunzioni di personale al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili grazie al DPCM del 22 luglio 2022. I posti disponibili sono 1.428 e il reclutamento del personale avverrà tramite bandi pubblici e altre modalità, rese note successivamente. I concorsi che verranno banditi nel biennio 2022/2023 serviranno ad ampliare l'organico e a stabilizzare parte di quello già in essere.

Di seguito approfondiamo le informazioni al momento disponibili riguardo i nuovi concorsi che verranno indetti prossimamente dal ministero delle Infrastrutture.

Nuovi concorsi del ministero Infrastrutture biennio 2022/2023: quanti posti a disposizione?

Nel dettaglio, il ministero delle Infrastrutture metterà a disposizione 1.428 posti entro il 2023. Nel DPCM del 22 luglio 2022, consultabile nel numero 221 della Gazzetta Ufficiale, si specifica che sono state autorizzate 14mila nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione nel biennio 2022/2023. Le posizioni disponibili riguardano diversi enti e ministeri, tra cui appunto anche quello delle Infrastrutture.

Questi nuovi posto di lavoro dovevano essere già stati coperti tra il 2019 e il 2021, ma ciò non è ancora avvenuto. Una parte del personale verrà assunta tramite concorso per titoli ed esami, la restante attraverso progressioni verticali e stabilizzazione del personale già presente, che potrà così avere un contratto a tempo indeterminato.

Quali sono i concorsi e le assunzioni del Ministero delle infrastrutture 2022/2023

Nel corso del biennio 2022/2023, verranno indetti Concorsi Pubblici per l'assunzione di 27 dirigenti di seconda fascia. Sempre tramite bandi pubblici, che verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale in tempo utili, previste 520 nuove postazioni per 520 figure da inserire dell'Area seconda F2.

Le nuove assunzioni per l'Area seconda F1 verranno invece espletate tramite progressioni verticali, per un totale di 165 posti. Infine, il ministero delle Infrastrutture bandirà concorsi pubblici per 716 figure di Areai terza F1; 5 con stabilizzazioni e 217 con la modalità di progressione verticale.

Come di consueto, i bandi verranno pubblicati in tempo utile in Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, saranno consultabili anche sul sito ufficiale del ministero. Nei bandi, verranno specificati i requisiti generali e specifici per poter partecipare e, in seguito, le date e le sedi in cui si svolgeranno le prove d'esame, ove previsto.