Ferrovie dello Stato ha aggiunto altre posizioni di ricerca profili nel suo sito web delle carriere. Si tratta di lavori manuali per operatori di manovra diplomati e di lavoro d'ufficio per specialisti costruzioni e planner laureati. Negli annunci ufficiali sono indicate le date entro cui candidarsi: gli idonei saranno inseriti a tempo indeterminato. Da ricordare che il curriculum deve essere inviato online tramite il sito dell'azienda di trasporti.

Ferrovie dello Stato: lavoro manuale per operatori di manovra diplomati

In riferimento al lavoro manuale in Ferrovie dello Stato, sono attive le ricerche di operatori di manovra diplomati.

Una volta assunti, gli idonei avranno il compito di unire, distaccare, instradare, manovrare e trainare i convogli. Per potersi candidare bisogna avere un diploma professionale o tecnico, i requisiti fisici richiesti specificatamente per questa mansione, la disponibilità a spostarsi in altre sedi e svolgere il lavoro su tre turni. Saranno valutati positivamente coloro che hanno la residenza nella zona di lavoro. L'azienda ferroviaria prevede un percorso formativo teorico di 3 mesi più un contratto a tempo determinato per apprendere il mestiere a livello pratico. Se tale iter selettivo avrà un risultato positivo, il candidato verrà inserito a tempo indeterminato. Si potrà lavorare a Udine, nella relativa provincia, oppure a Pomezia, e l'annuncio scade il 10 ottobre.

Lavoro d'ufficio in Ferrovie dello Stato: la ricerca di specialisti costruzioni laureati

Ferrovie dello Stato cerca personale per lavoro d'ufficio: in particolare la selezione è rivolta a specialisti costruzioni laureati da impiegare presso la controllata Italferr. Le figure professionali definiranno gli aspetti tecnici e a livello contrattuale delle commesse assegnate, programmeranno gli investimenti necessari e la formazione della forza lavoro, individueranno le applicazioni informatiche adatte a questo tipo di realizzazioni, aggiorneranno la normativa di settore e gli standard qualitativi.

Partecipare alla selezione significa avere una laurea in ingegneria civile, edile, ambientale, industriale o in architettura, due anni di esperienza nel campo, conoscenza in materia di contratti d'appalto e direzione dei lavori, del programma Office, o di determinati applicativi elencati nell'annuncio ufficiale, e dell'inglese.

Si lavorerà a tempo indeterminato presso la sede di Roma e la possibilità di candidarsi scade il 13 ottobre.

L'assunzione di planner laureati

I planner laureati di cui ha bisogno Ferrovie dello Stato saranno inseriti nella società Italferr e redigeranno il programma dei lavori più gli eventuali cambiamenti. Inoltre, il personale assunto parteciperà agli incontri con appaltatore e committente, controllerà il rispetto dei lavori messi a budget e, nel caso di opere molto complesse, preparerà un piano che comprenda più di un appalto. Le lauree indispensabili per potersi candidare sono le stesse della posizione precedente ma bisognerà avere anche esperienza in questo settore. A ciò si aggiunge la conoscenza di Office, di alcuni programmi menzionati nel relativo annuncio e dell'inglese.

L'azienda offre inserimento a tempo indeterminato nella sede di Roma e stipendio adeguato alle proprie competenze. Candidature online entro il 13 ottobre.

Come inviare il curriculum online

Per inviare il curriculum online e candidarsi alle tre offerte di lavoro citate sopra, bisogna prima accedere al sito aziendale delle carriere. Per farlo basta digitare 'ferrovie lavora con noi' su un motore di ricerca, cliccare il link di riferimento e sulla scritta 'Campagne di ricerca' presente nella pagina che si apre. Tali passaggi portano all'elenco delle figure ricercate, incluse quelle di nostro interesse. Non rimane che cliccare la preferita, leggerne le caratteristiche e usare il pulsante 'Candidati'.