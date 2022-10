Recentemente Eni ha avviato una campagna di ricerca di lavoratori da impiegare a tempo indeterminato. In particolare la società cerca un esperto nel campo della logistica, il cui annuncio scade il 14 ottobre, uno specialista feedback customer e un analista gestione del credito, i cui annunci prevedono la possibilità di candidarsi entro il 18 ottobre. Tutte le posizioni hanno come sede di lavoro la provincia di Milano.

La società Eni ricerca un esperto nel campo della logistica

Relativamente alla ricerca di un esperto nel campo della logistica, Eni ha bisogno di qualcuno che sappia realizzare il piano acquisti, scegliere i fornitori, negoziare e concludere un contratto.

La posizione richiede una laurea in ingegneria, economia o comunque a indirizzo scientifico. Saranno considerati altri titoli se l'esperienza del candidato è rilevante.

Fra i requisiti fondamentali vi è anche l'avere tre anni di esperienza nel settore e la conoscenza dell'inglese. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato, la sede San Donato Milanese. Occorre inoltre dare la disponibilità a lavorare anche all'estero.

Eni: lavoro a tempo indeterminato per uno specialista feedback customer

Eni assumerà specialista feedback customer, il quale sarà assunto a tempo indeterminato.

Il lavoro consiste nell'accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali e della soddisfazione del cliente, nel controllo costi e ricavi, nell'indagine sulle situazioni da migliorare e nella collaborazione a progetti che innovino i sistemi di misurazione del feedback customer.

La possibilità di candidarsi è aperta ai laureati in ingegneria o economia, con tre anni di esperienza in questo settore, dimestichezza con Office e i programmi per analizzare dati, conoscenza dell'inglese. Si lavorerà a Milano.

Lavoro a tempo indeterminato per un analista nella gestione del credito di Eni

Infine la società Eni sta cercando un analista gestione del credito.

Il nuovo assunto dovrà saper analizzare il rapporto tra performance aziendali e rischio finanziario. Per fare ciò sarà necessario monitorare i costi, controllare il budget, sviluppare un modello statistico adatto a questo tipo di analisi e partecipare a incontri in cui si decidono i miglioramenti da applicare alle procedure in questione.

Ogni candidato dovrà avere una laurea economica, statistica, matematica o ingegneristica. Sono ammessi titoli diversi per chi ha molta esperienza nel settore. In generale, è richiesta un'esperienza di almeno tre anni in ruoli del genere, la conoscenza di programmi e linguaggi informatici debitamente elencati dall'annunci ufficiale e una buona conoscenza dell'inglese. Si verrà assegnati alla sede di Milano a tempo indeterminato, ma potrebbe essere previsto lo spostamento in altre sedi italiane ed estere.

Candidature online con scadenze

Per potersi candidare occorre digitare 'Eni lavora con noi' su un motore di ricerca sul web e cliccare sul link corrispondente. A questo punto verranno mostrate tutte le offerte di lavoro, incluse le tre descritte sopra. Cliccando sulla propria preferenza, se ne leggeranno i dettagli e si potrà inviare il proprio curriculum mediante il pulsante 'Candidati online'.