Enel spa in questo mese di ottobre ha pubblicato diverse proposte lavorative per diplomati e laureati. Alcune delle offerte hanno una precisa data di scadenza, sebbene tutte riguardino entrambi i sessi. Possono inviare il curriculum tutti coloro che sono interessati a lavorare in Enel senza limiti d'età.

Per visionare tutte le selezioni bisogna visitare la sezione "Posizioni aperte" del sito ufficiale, in cui sono disponibili anche ulteriori informazioni sulle figure ricercate, come i requisiti richiesti, le mansioni da svolgere, la sede di lavoro ecc.

Ecco quindi che previa iscrizione al sito si può inviare il proprio curriculum attraverso il tasto 'invia candidatura'.

Offerte di lavoro per diplomati e laureati in Enel

Fra le posizioni attive dedicate ai laureati e diplomati troviamo quella per: Consulenti di Spazio Enel per le sedi di Padova e Milano che dovranno promuovere e vendere i prodotti/servizi di Enel Energia e stipulare i relativi contratti, assicurare la conduzione di trattative commerciali, analizzando le specifiche esigenze del cliente, garantire la gestione della clientela anche nel post vendita. Si richiede il conseguimento del Diploma o Laurea Triennale/Magistrale con: esperienza nel campo delle vendite, del customer care, della gestione di clienti.

L'azienda ricerca persone dinamiche e curiose con forte orientamento al risultato. Si offre contratto a tempo indeterminato. Tale offerta scade il 17 ottobre.

Ancora si ricercano Supplier Management Specialist che dovrà controllare il processo di qualifica dei fornitori per l’accesso al network installativo che opera a supporto di Enel X B2C.

Si richiede laurea Magistrale in Ingegneria, Economia, o simili con: 4 anni di esperienza nell’ambito di società di consulenza strategica/direzionale. L'iscrizione all’Albo Ingegneri costituirà un plus. Si offre contratto a tempo indeterminato e dei percorsi di sviluppo personale. Sono previste ampie possibilità di lavoro flessibile e da remoto. La Sede di lavoro è Roma. L'offerta scade il 14 ottobre.

Si ricercano ancora Junior Control che dovranno gestire e assicurare i processi di budget e pianificazione industriale del Gruppo Enel, definendone i target economico/finanziario e supportando il management nell’identificazione delle azioni volte al loro raggiungimento; monitorare l'evoluzione delle performance operative e finanziarie del GruppoE, elaborare reportistica economico/finanziaria trimestrale e supportare nella comunicazione dei risultati ai mercati. Il candidato ideale è un Laureato Magistrale in Economia Aziendale, in ambito finanziario, matematica, ingegneria Gestionale, statistica, con le seguenti conoscenze: conoscenza delle principali metodologie di valutazione economico-finanziaria, di bilancio e di corporate finance. La sede di lavoro è Roma. Prevista assunzione a tempo indeterminato. C'è tempo fio al 18 ottobre per candidarsi.

Ancora si assumono operatori della transizione energetica che saranno coinvolti in un percorso di formazione teorico-pratica e di affiancamento, volto a comprendere le complesse dinamiche industriali del settore energetico. Bisogna avere la residenza nei Comuni di Brindisi, Civitavecchia e limitrofi e diploma Tecnico/Diploma Professionale quinquennale. Le risorse saranno assunte con contratto a tempo indeterminato. La ricerca é aperta anche ad Analisti di economia finanziaria e di ricerca che dovranno monitorare i dati economici, gli eventi politici e le questioni strutturali; fornire analisi e opinioni macrofinanziarie approfondite e tempestive per le economie del G20 e i mercati emergenti, presentare opinioni e analisi internamente ed esternamente, in forma scritta, verbale e digitale. Il neoassunto deve avere maturato un background accademico in economia o finanza combinato con competenze applicate in matematica, statistica o econometria; e deve avere un'ottima conoscenza dei mercati finanziari, della macroeconomia e della politica monetaria. Si offre un contratto a lungo termine a Roma. L'offerta scade il 14 ottobre.

Quanto alle posizioni dedicate ai Diplomati ci sono quelle per tecnici-operativi: in tal caso le risorse per esser assunte devono aver conseguito un diploma tecnico / Diploma Professionale quinquennale. Bisogna dare la disponibilità a svolgere eventuali attività in reperibilità. Si offre contratto di apprendistato di 36 mesi, con il costante supporto di tutor aziendali.