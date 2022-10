Tecnomat sta selezionando diplomati per lavoro in negozio addetti vendita, logistica e cassa, mentre in ufficio sono ricercati laureati da impiegare nella sede centrale dell'azienda con il ruolo di demand planner. Non ci sono scadenze entro cui candidarsi e per inviare il cv online bisogna accedere alla pagina del sito aziendale riguardante le Offerte di lavoro. Da ricordare che le ricerche di addetti per lavorare in negozio riguardano tutte le sedi italiane dell'azienda.

Tecnomat: lavoro in negozio come addetti vendita diplomati

I diplomati potranno partecipare alla selezione degli addetti vendita.

I prescelti dovranno rifornire gli scaffali, assicurare la corretta esposizione dei prodotti e assistere i clienti negli acquisti. I requisiti base per poter essere selezionati come venditore sono: possesso del diploma, capacità relazionali e qualche esperienza nel campo. Soltanto nel caso della ricerca di personale specializzato nella vendita di prodotti elettrici, edili, per falegnami, ferramenta o idraulici, sarà necessario aver avuto esperienze come operaio o come venditore in uno di questi settori. Il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Tecnomat seleziona addetti logistica e cassa diplomati

Gli addetti logistica diplomati ricercati da Tecnomat gestiranno uscite ed entrate dei prodotti sottoposti ai dovuti controlli qualitativi e quantitativi.

L'offerta di lavoro riguarda diplomati di scuola superiore ed esperti nel ruolo in questione. Diplomati saranno selezionati anche come addetti cassa. Il lavoratore scelto si occuperà dei pagamenti della clientela e dell'emissione delle fatture. Oltre al requisito del diploma e dell'esperienza, chi si candida dovrà essere preciso e flessibile.

Il lavoro è a tempo determinato.

Lavoro in ufficio per laureati: la figura del demand planner

Per la sede centrale di Rozzano, in provincia di Milano, Tecnomat ha bisogno di demand planner. La figura avrà il compito di controllare il livello della merce in magazzino e i relativi costi, gestire il rifornimento dei depositi e pianificare il trasporto, risolvere i problemi nel flusso logistico insieme al personale di magazzino e ai fornitori, redigere i documenti amministrativi e visitare i negozi in modo da rendere più efficiente il rapporto tra vendita e logistica.

La mansione è riservata a laureati in materie ingegneristiche o statistiche con esperienza logistica di tre anni. Si richiede inoltre la conoscenza del programma Sap, dell'inglese e disponibilità a spostarsi tra le sedi. Il tipo di contratto è a tempo indeterminato con livelli retributivi adeguati alle esperienze già acquisite.

Tecnomat: cv online tramite la piattaforma aziendale del lavoro

Per candidarsi alle tre offerte di lavoro descritte bisogna digitare 'tecnomat lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il link di riferimento. Nella pagina che si apre, il menu 'Candidati' mostrerà la voce 'Negozi' tramite la quale accedere all'elenco delle posizioni di lavoro in negozio. La voce 'Sede centrale' dà la possibilità di consultare le posizioni di lavoro in ufficio. In entrambi i casi, per completare la domanda di lavoro bisogna utilizzare la chat presente all'angolo della descrizione del ruolo scelto.