Poste Italiane è una delle principali società italiane, ha sedi diffuse sull'intero territorio e coinvolge migliaia di dipendenti in tutta Italia.

Opera in vari settori, dalla comunicazione ai servizi di natura finanziaria, e per offrire la miglior qualità possibile di ciascun servizio, è spesso alla ricerca di nuovo personale in ogni area, al fine di ottimizzare le prestazioni offerte.

In questo moment,o vi sono in azienda delle posizioni che richiedono competenze più specialistiche, quale quella dei consulenti mobili, ed altre per le quali non sono richieste particolari competenze tecniche, quale ad esempio quella inerente al ruolo di portalettere.

Quest'ultimo annuncio, è stato recentemente ripubblicato sul sito web della società e fa parte di un programma di selezioni che Poste Italiane sta portando avanti da alcuni mesi: l'ultimo annuncio pubblicato stamani, appunto, sarà valido fino al prossimo 31 ottobre.

Requisiti necessari per candidarsi come portalettere

Come già specificato nel paragrafo precedente, la candidatura alla posizione di postino non richiede particolari competenze tecniche, ma è sufficiente possedere:

diploma superiore;

patente valida;

attestazione della doppia lingua nel caso si faccia domanda per gli uffici collocati in provincia di Bolzano.

In caso di superamento delle fasi di selezione, potrà essere richiesto al candidato di presentare la documentazione che attesti il titolo di studio dichiarato.

Prove di selezione e caratteristiche di natura contrattuale

Una volta superato il termine per la presentazione delle domande, la società Giunti OS, che si occuperà di selezionare il nuovo personale, contatterà i candidati idonei per invitarli a sostenere la prima prova, consistente nel test attitudinale, al quale seguirà un colloquio e successivamente la prova di guida.

Coloro che supereranno positivamente tutti gli step, saranno assunti con contratto a tempo determinato nell'area geografica richiesta: a tal proposito si specifica che, sebbene le assunzioni avverranno sull'intero territorio italiano, ciascun partecipante potrà esprimere la preferenza per un'unica località. Nell'annuncio, non sono specificati nè la durata nè il numero di assunzioni che saranno effettuate per ciascuna sede, in quanto queste dipenderanno dalle esigenze aziendali.

Come inviare la domanda

Le domande dovranno essere trasmesse in via telematica attraverso il form predisposto sul sito di Poste Italiane, nella sezione recruiting, andando a cliccare sull'annuncio di proprio interesse, in questo caso quello inerente al ruolo di portalettere.

Per candidarsi ci sarà tempo fino al prossimo 31 ottobre.