Poste Italiane possiede uffici dislocati sull'intero territorio nazionale e per questo motivo è spesso alla ricerca di nuovo personale, funzionale a ricoprire posizioni vacanti in tutta Italia e che interessano posizioni professionali differenti.

Tutte le posizioni aperte sono consultabili sul sito web di Poste, nella sezione inerente agli annunci di lavoro: ad esempio, attualmente è possibile candidarsi per la posizione di sportellista in determinate regioni e portalettere in tutta Italia.

Assunzioni di postini in tutta Italia

Coloro che vorrebbero diventare postini hanno ancora pochi giorni per poter inviare la propria candidatura: la scadenza del termine per la presentazione delle domande, infatti, è fissata al prossimo 31 ottobre.

Per diventare portalettere non sono necessari particolari requisiti di natura tecnica o professionale, ma è sufficiente il diploma di scuola superiore, la cui documentazione dimostrativa dovrà essere presentata in caso di colloquio in azienda.

Un altro requisito importante è rappresentato dal possesso della patente B, necessaria anche per sostenere la prova di guida, senza il superamento della quale non si potrà essere assunti nell'azienda.

Come già previamente accennato le assunzioni riguardano tutta Italia e avverranno con contratto di lavoro a tempo determinato.

Posizioni aperte per operatori di sportello in varie regioni

Al fine di rafforzare il suo comparto multietnico, Poste Italiane sta assumendo con contratto a tempo indeterminato nuovi sportellisti con conoscenza delle lingue straniere.

In particolare, la ricerca interessa impiegati con conoscenza delle seguenti lingue:

inglese (sedi di Torino, Milano e Palermo);

cinese (sede di Milano);

arabo (sedi di Torino e Milano).

Per partecipare, oltre alla conoscenza della lingua, non sono necessari ulteriori requisiti, salvo il diploma di scuola superiore; il possesso del titolo di laurea, invece, potrà essere valutato come requisito preferenziale.

Il termine di scadenza per le candidature è il 30 novembre.

Modalità di invio delle domande di partecipazione

Gli annunci di lavoro inerenti alle figure in oggetto sono reperibili sul sito di Poste Italiane nella sezione recruiting, che i candidati sono invitati a consultare anche per avere maggiori dettagli sui requisiti e sulle modalità di adesione alla selezione.

Entro i termini stabiliti per ciascun annuncio, i candidati interessati potranno inviare una domanda di partecipazione alle selezioni inviando una candidatura telematica attraverso il form predisposto.