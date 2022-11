Acqua&Sapone ha aperto una nuova campagna di assunzioni. In particolare si cercano addetti vendita nelle nuove sedi previste nelle seguenti località presenti in tutt'Italia ovvero: San Giovanni In Persiceto, Taviano, Torino, Treviglio, Valenza, Brescia, Carmiano, Darfo, Galatina, Gazzada, Malgrate, Milano, Peschiera Del Garda, Pessano Con Bornago, Poggiardo, Policoro, Pontinia, Rieti, Roma.

Tutti coloro che sono interessati a lavorare in uno degli store Acqua&Sapone devono avere una buona propensione all'assistenza del cliente. La ricerca del personale da inserire è comunque aperta ad entrambi i sessi e non sono previsti limiti d'età.

Come inviare il proprio curriculum online senza scadenza

Per candidarsi a tali posizioni, non è necessario aver conseguito il diploma di maturità e non occorre aver maturato una pregressa esperienza nel settore. Per l'annuncio presente sul sito ufficiale di Aqua&Sapone non è previsto un termine di scadenza per l'invio delle candidature. Inoltre si può accedere alla sezione specifica attraverso il canale 'Lavora con noi'. Bisogna però prima registrarsi sul sito e poi compilare i vari campi presenti sullo stesso. Acqua & Sapone raccoglie, inoltre, le candidature spontanee di persone che vogliono lavorare nei loro negozi. La registrazione è in ogni caso gratuita.

L'iter della selezione: colloquio conoscitivo e requisiti richiesti

La selezione del candidato consiste in un colloquio conoscitivo con il responsabile dello risorse umane, dove lo stesso avrà la possibilità di ricevere informazioni sull'orario di lavoro, sui turni e sul compenso previsti. Non devono peró mancare precise attitudini caratteriali quali: interesse alla crescita professionale, flessibilità dell'orario di lavoro e capacità di problem solving.

Le mansioni della posizioni specifica, lo stipendio e il contratto previsto

Le mansioni che deve svolgere l'addetto alla vendita sono molto varie. Quest'ultimo infatti si occupa della gestione dell'intero punto vendita, dell'allestimento degli scaffali e del riordino della merce. Può anche esser addetto alla cassa ed in tal caso si occupa di organizzare i diversi metodi di pagamento, registrare gli incassi, e provvedere alla chiusura cassa ogni mese.

IL neoassunto deve stipulare un contratto di lavoro subordinato. Dopo qualche mese l'addetto vendita ha la possibilità di esser inserito a tempo indeterminato. L'orario di lavoro prevede un'orario di lavoro generalmente di 6 giorni su 7, per un totale di 42 ore settimanali. Lo stipendio annuale medio previsto si aggira intorno ai 20mila euro all'anno lordi.