Riguardo ad alcune ricerche in corso di Eni, i diplomati possono ricoprire il ruolo di esperto gestione sicurezza o di laboratorio, mentre ai laureati spetta il ruolo di legale o di responsabile del magazzino. Per ciascuna posizione è previsto un contratto a tempo indeterminato e per candidarsi bisogna accedere alla pagina delle carriere. Gli annunci hanno determinate scadenze.

Eni: esperto gestione sicurezza a tempo indeterminato

Eni ha deciso di aprire la posizione di esperto gestione sicurezza. Il personale idoneo fornirà ogni informazione su come viene gestita la sicurezza in azienda, dovrà instaurare rapporti con gli enti di certificazione, raccoglierà e gestirà le anomalie segnalate dai clienti.

L'esercizio di questo ruolo richiede diplomati con 3 anni esperienza nel campo e che sappiano usare Office. Si lavorerà a tempo indeterminato presso la sede di Crescentino, in provincia di Vercelli, e l'annuncio scade il 17 novembre.

Eni seleziona esperto di laboratorio a tempo indeterminato

L'esperto di laboratorio selezionato da Eni preleverà frammenti di rocce e li preparerà per sottoporli ai raggi X e ad altri esami. L'esito di tali analisi servirà a definire le caratteristiche dei giacimenti petroliferi o di gas. Inoltre, l'esperto dovrà prendersi cura degli strumenti utilizzati e della sicurezza del laboratorio. Per svolgere questa attività sono ricercati diplomati nei seguenti ambiti: meccanico, meccatronico, elettronico, elettrotecnico, energia.

Il candidato dovrà avere anche 3 anni di esperienza in questo tipo di esami di laboratorio. Il lavoro verrà svolto a San Donato Milanese in base a un contratto a tempo indeterminato e si potrà inviare il curriculum entro il 17 novembre.

La ricerca di un legale

Eni sta cercando un legale che si occupi di acquisizioni, fusioni, vendita di rami aziendali e in generale di accordi contrattuali in tema societario.

Potranno candidarsi i laureati in giurisprudenza, con oltre 3 anni di esperienza, conoscenza di Office e dell'inglese. L'inquadramento sarà a tempo indeterminato, si lavorerà a San Donato Milanese o Roma ma bisognerà essere disponibili a spostarsi anche all'Estero. Le candidature online sono aperte fino al 18 novembre.

Il responsabile del magazzino

Il responsabile del magazzino necessario all'azienda energetica accoglierà la merce tecnica in entrata e gestirà l'invio dei prodotti energetici. In più, il neo assunto provvederà ad inventariare gli stock e a ottimizzare i flussi logistici. In questo caso, si cercano laureati in ingegneria chimica o materie simili, con 3 anni di esperienza in depositi di aziende industriali, chimiche, farmaceutiche o in ambiti analoghi. Si aggiungono la conoscenza del programma Sap e dell'inglese. Previsto lavoro a tempo indeterminato presso il deposito di Crescentino e il cv online può essere inviato fino al 17 novembre.

Come candidarsi online alle offerte di lavoro di Eni

Per candidarsi online alle offerte di lavoro menzionate finora è necessario accedere alla pagina aziendale delle carriere.

Quest'ultima si aprirà dopo aver digitato 'eni lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccato sul relativo link. Al suo interno è presente l'elenco delle posizioni aperte, comprensivo dei quattro ruoli citati sopra. Ogni posizione contiene una descrizione e il pulsante che consente l'invio del curriculum.