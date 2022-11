La Banca d'Italia ha recentemente pubblicato un bando di concorso funzionale al reclutamento di 60 esperti in materie economico statistiche.

Per partecipare è dunque necessario il possesso del titolo di laurea in una delle discipline indicate nel bando stesso, appartenenti anch'esse all'area economico statistica. I posti a concorso sono 60 e verranno così ripartiti:

30 esperti in discipline economico-aziendali;

20 esperti in discipline economico-finanziarie;

10 esperti in discipline statistiche.

La selezione è finalizzata all'assunzione dei candidati prescelti a tempo indeterminato.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che, oltre a possedere il titolo di laurea in una delle discipline rientranti nell'area economico statistica indicate nel bando per il lavoro, siano anche il possesso di:

cittadinanza Italiana o di un Paese membro dell'UE;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

godimento di diritti civili e politici;

non aver adottato comportamenti non compatibili con i compiti da svolgere presso la Banca d'Italia.

I requisiti richiesti nel bando, reperibile sul sito della Banca e che i candidati sono caldamente invitati a consultare, devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Modalità di invio della domanda di partecipazione

Le domande dovranno essere necessariamente inviate entro le ore 16 del prossimo 21 dicembre attraverso il dispositivo messo a disposizione sul sito web del sito della Banca.

Saranno rifiutate le candidature in cui manchino uno o più requisiti richiesti.

Ciascun candidato avrà la possibilità di concorrere per uno solo dei tre profili: qualora si presentassero più domande, si terrà conto solamente dell'ultima candidatura trasmessa.

Le prove concorsuali

Nell'eventualità in cui il numero di candidature pervenute dovesse essere maggiore di 3.500, verrà effettuata una preselezione che avrà ad oggetto un test funzionale ad accertare sia le materie che costituiranno oggetto della prova scritta, sia la lingua inglese.

Ai candidati che supereranno la preselezione sarà dato avviso del luogo e del giorno della prima prova direttamente sul sito della Banca d'Italia e tale comunicazione avrà valore di notifica.

Successivamente al test di preselezione, seguiranno una prova scritta e una orale, entrambe si svolgeranno a Roma. Le materie oggetto delle prove sono indicate nel programma allegato al bando, che i partecipanti possono consultare per avere tutti i dettagli in merito ai requisiti e allo svolgimento delle prove.