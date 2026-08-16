l mercato delle grandi e delle medio-grandi di Serie A continua a muoversi su più fronti, con la Juventus alle prese con una nuova uscita, la Roma pronta a inserirsi per un attaccante seguito in Premier e il Napoli chiamato a trovare una sistemazione per Lorenzo Lucca. Il nome di Michele Di Gregorio sembra infatti sempre più vicino al Valencia, mentre Andreas Tetteh potrebbe diventare un obiettivo dei giallorossi. Sullo sfondo anche l'interesse del Genoa per il centravanti azzurro.

Juventus, Di Gregorio verso il Valencia: la richiesta è di 15 milioni

La Juventus non avrebbe intenzione di svendere Michele Di Gregorio. Il portiere, ormai considerato in uscita dalla Continassa, sarebbe infatti al centro di una trattativa con il Valencia, che avrebbe manifestato interesse concreto per l'ex Monza. Secondo le ultime indiscrezioni, la società bianconera avrebbe fissato la propria richiesta intorno ai 15 milioni di euro, confermando la volontà di non rinunciare a una valutazione adeguata del cartellino. Le informazioni più recenti parlano di un'operazione impostata sulla formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. La soluzione potrebbe permettere a entrambe le società di trovare un punto d'incontro: il Valencia avrebbe la possibilità di dilazionare l'investimento, mentre la Juventus manterrebbe una prospettiva concreta di incasso.

Roma, occhi su Tetteh. Napoli, anche il Genoa pensa a Lucca

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur su X, la Roma avrebbe inserito nel proprio radar Andreas Tetteh, andando così a fare concorrenza all'Hull City. L'attaccante del Panathinaikos rappresenterebbe un profilo particolarmente interessante per la sua duttilità: può infatti agire da centravanti oppure sulle corsie esterne, sia a destra sia a sinistra. Una caratteristica che aumenterebbe il valore del giocatore e che avrebbe spinto il club greco a fissare una richiesta di circa 25 milioni di euro. Per la Roma, dunque, sarebbe necessario valutare attentamente costi e prospettive dell'operazione prima di un eventuale affondo.

Sempre in uscita, ma questa volta dal Napoli, attenzione a Lorenzo Lucca.

Il centravanti sarebbe nel mirino del Torino, ma nelle ultime ore anche il Genoa di Daniele De Rossi avrebbe iniziato a interessarsi alla sua situazione. Il club rossoblù è alla ricerca di una nuova soluzione per il reparto offensivo e l'attaccante italiano potrebbe rappresentare un'opzione intrigante, anche se i costi dell'operazione rendono complicato un acquisto a titolo definitivo. Proprio per questo, lo scenario più realistico potrebbe essere quello di un prestito con diritto di riscatto, formula capace di rinviare la decisione economica definitiva.