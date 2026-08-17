Il mercato potrebbe mettere Juventus e Milan nuovamente una di fronte all’altra, questa volta per Nico Gonzalez. L’argentino, destinato a lasciare Torino, sarebbe infatti entrato anche nei radar rossoneri, con Fofana e Tomori possibili pedine per costruire un’operazione a incastro. In contemporanea, la Fiorentina potrebbe inserirsi nella corsa a Gabriel Jesus, obiettivo del Napoli e soluzione legata soprattutto all’eventuale cessione di Moise Kean.

Milan, idea Nico Gonzalez: Fofana o Tomori possono diventare pedine

Dopo Atalanta, Atletico Madrid e Inter, anche il Milan avrebbe iniziato a valutare concretamente Nico Gonzalez.

L’esterno argentino, rientrato alla Juventus dopo l’esperienza con i Colchoneros, resta infatti tra i calciatori destinati a uscire dal progetto bianconero. La valutazione del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere ridiscussa attraverso l’inserimento di contropartite tecniche.

Il Milan potrebbe così provare a sfruttare una situazione favorevole, proponendo magari il profilo di Youssouf Fofana, centrocampista già accostato ai bianconeri nelle scorse settimane e potenzialmente utile per il reparto di Luciano Spalletti. Ma attenzione anche a Fikayo Tomori, centrale che la Juventus aveva già seguito concretamente nel gennaio 2025, quando i due club arrivarono persino a discutere un possibile trasferimento.

Fiorentina-Napoli, duello per Gabriel Jesus: tutto ruota attorno a Kean

Potrebbe invece svilupparsi un’altra sfida tutta italiana attorno a Gabriel Jesus. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, la Fiorentina starebbe valutando l’attaccante brasiliano dell’Arsenal come possibile obiettivo nel caso in cui Moise Kean dovesse lasciare Firenze. Il centravanti italiano è infatti accostato con insistenza al Como e un suo eventuale addio garantirebbe ai viola risorse economiche da reinvestire immediatamente.

Il Napoli, però, non sarebbe disposto a farsi sorprendere. Gabriel Jesus è già stato accostato agli azzurri e resta un profilo valutato per l’attacco, anche se il suo elevato ingaggio rappresenterebbe uno degli ostacoli principali all’operazione.

Le indiscrezioni recenti hanno indicato il brasiliano come possibile partente dell’Arsenal, con una valutazione che potrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro, ma il suo stipendio continua a rendere complesso qualsiasi affondo. I rapporti tra il direttore sportivo viola Fabio Paratici e l’agente Giovanni Branchini, vicino all’entourage del giocatore, potrebbero però favorire la Fiorentina e complicare ulteriormente i piani del Napoli.