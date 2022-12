Numerose assunzioni e offerte di lavoro sono in programma già dai prossimi giorni per Ita Airways: in tutto 1.250 nuovi posti di lavoro a completamento del piano di assunzioni annunciato dalla compagna aerea alla fine del 2022 e da completare in vista dell'estate 2023. Le nuove risorse verranno assunte in vista del potenziamento della flotta aerea di Ita Airways che, dagli attuali 65 velivoli, vedrà l'immissione di 39 nuovi aerei nel 2023, dei quali 9 a lungo raggio. Le Offerte di lavoro riguardano sia personale di bordo, come piloti, assistenti di volo e hostess, che unità per i servizi di terra e addetti alla manutenzione degli aeromobili per un totale di 9.000 nuove assunzioni fino al 2025, anno nel quale gli aerei raggiungeranno la quota di 105 e quasi tutti di nuova generazione.

Assunzioni previste da Ita Airways 2022-2023, quali sono le offerte di lavoro?

Tra le offerte di lavoro di Ita Airways rientranti nelle 1.250 assunzioni previste per fine 2022 e 2023, rientrano soprattutto assistenti di volo, hostess, piloti e comandanti. Ma le selezioni riguarderanno numerose altre figure anche per i servizi di terra. In tutto, entro il 2025, la compagnia aerea nazionale assumerà 5.750 unità di bordo come hostess, assistenti di volo e piloti; 2.000 unità per i servizi di terra, addetti al catering e all'handling, ovvero a mansioni relative ai servizi di assistenza a terra di passeggeri e aerei - durante la sosta negli aeroporti - ma anche di prelievo delle merci e relativo condizionamento in vista della spedizione; infine, altre 1.250 assunzioni riguarderanno la manutenzione degli aerei.

Ad oggi, per la sede di Roma Fiumicino, sono presenti numerose offerte di lavoro, soprattutto in ambito informatico-ingegneristico (It Cloud, Infrastructure architect, Enterprise architect, analista di pianificazione delle rotte, data center engineer, network specialist, compliance monitoring auditor), ma anche professionalità di learning e di recuiting, controller, project manager e Sales executive account.

Offerte di lavoro per hostess e piloti Ita Airways, ecco come candidarsi a dicembre 2022

Per candidarsi alle posizioni aperte di Ita Airways e partecipare alle selezioni in vista delle assunzioni, l'azienda ha previsto un piano di inserimenti già a partire dai prossimi giorni. Infatti, sono in programma due recruitment day in due alberghi, il 14 dicembre a Roma dalle 9.30 alle 13:00 e dalle 15 alle 18:30, e il 16 dicembre a San Donato Milanese, con gli stessi orari.

Per la candidatura è necessario collegarsi al sito Cving dove sono presenti le attuali offerte di lavoro. Chi non riuscisse a partecipare alle due giornate di selezioni, potrà prendere visione dei video delle due giornate di selezione dallo stesso sito e procedere con la propria candidatura. Inoltre, ulteriori informazioni su come candidarsi alle offerte di lavoro sono disponibili alla pagina ufficiale di Ita Airways, seguendo le istruzioni riportate, oppure alla pagina Linkedin aziendale.