In questo mese di dicembre scadono i termini per inoltrare la domanda di partecipazione a vari concorsi pubblici della Pubblica Amministrazione. Si tratta di bandi aperti a diplomati e a laureati. In particolare in palio ci sono:

518 posti al Ministero della Cultura

50 posti al Formez mediante due bandi

60 posti alla Corte conti

60 posti in Banca d'Italia

Concorsi Banca d'Italia: cercasi 60 amministrativi

Banca d’Italia ha indetto un concorso per 60 assunzioni a tempo indeterminato rivolti a laureati per professioni di tipo economico-statistico. I posti a concorso sono così suddivisi: 30 posti sono disponibili con orientamento nelle discipline economico-aziendali, 20 con orientamento nelle discipline economico-finanziarie e 10 con orientamento nelle discipline statistiche.

Il bando scade il 21 dicembre alle ore 16.

Sono previste una prova preselettiva, una scritta e una orale. La prova preselettiva è volta ad accertare le conoscenze di lingua inglese e delle materie oggetto anche dello scritto. La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica su specifiche materie La prova orale consiste in un colloquio su specifiche materie.

Bando corte dei conti per 60 amministrativi con scadenza 20 dicembre

In Corte dei Conti è invece uscito un concorso per reclutare 60 unità di personale amministrativo con competenze economiche-finanziarie-statistiche. C'è tempo fino al 20 dicembre, ore 16:30 per l'inoltro delle domande. Per tale bando occorre aver conseguito una laurea magistrale in: Scienze dell’economia; Giurisprudenza; Scienze economico-aziendali, Finanza, Scienze della politica, Scienze statistiche.

Le prove del concorso saranno quattro: preselettiva, due prove scritte e prova orale. Ci sarà, inoltre, una valutazione dei titoli finale.

La prova preselettiva consisterà in nella somministrazione di 100 quesiti, da risolvere entro 90 minuti.

La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato contenente una risposta aperta a due quesiti relativi alle materie del bando.

La seconda prova scritta dura tre ore e consiste: nello svolgimento di un elaborato in materia di contabilità di Stato e degli enti pubblici e nella soluzione di un caso concreto

Due bandi Formez per 50 dipendenti nella pubblica amministrazione, scadenza 15 dicembre

Al Formez è prevista l’assunzione a tempo determinato di 25 diplomati e 25 laureati (con laurea triennale) mediante due diversi bandi ad essi dedicati.

La scadenza è fissata per entrambi i bandi al 15 dicembre. I contratti dureranno 12 mesi. I primi 25 selezionati da ognuno dei due bandi saranno assunti subito, ma anche coloro che non riusciranno ad entrare fra i primi 50, potranno essere chiamati in futuro.

Entrambe le selezioni saranno per prova tecnica, valutazione dei titoli e colloquio.

Ministero Cultura: assunzioni per 518 persone: domande fino al 9 dicembre

Il Ministero della Cultura recluta 518 persone che verranno assunte a tempo pieno e con contratto indeterminato.

In particolare ci sono 268 posti come archivista di Stato, 130 da bibliotecario, 15 da restauratore conservatore, 32 da architetto, 35 da storico dell’arte, 20 da archeologo, 8 da paleontologo e 10 da demoetnoantropologo.

Le sedi sono in tutta Italia. C'è tempo fino al 9 dicembre per l'inoltro delle domande.

Il concorso sarà espletato attraverso: una prova selettiva scritta distinta per ciascun profilo, una prova selettiva orale, distinta per i codici concorso, la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso .

La prova scritta si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate.