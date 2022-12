Recentemente Eni ha avviato nuove ricerche di diplomati da inserire nel ruolo di operatore turnista e di laureati come specialista cyber security, sicurezza prodotto e manager digitale. I relativi annunci scadono nel mese di dicembre, per candidarsi bisogna accedere alla pagina delle carriere dell'azienda.

Tra i requisiti richiesti per partecipare alle selezioni c'è anche l'esperienza e il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato.

Eni cerca diplomati per lavoro a tempo indeterminato nel ruolo di operatore turnista

Eni cerca delle figure che possano lavorare a tempo indeterminato come operatore turnista: il cui compito è quello di leggere e registrare i parametri di funzionamento dell'impianto assegnato, di effettuare operazioni e prove tecniche su indicazione del responsabile, di eseguire la pulizia e gli interventi manutentivi necessari.

Per candidarsi occorre avere: il diploma tecnico industriale, tre anni di esperienza nel ruolo, il patentino per condurre i macchinari che generano vapore, conoscenze in ambito meccanico ed elettrotecnico.

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali, si lavorerà a San Donato Milanese svolgendo tre turni di lavoro.

Da ricordare che l'annuncio per operatore turnista scade il 19 dicembre.

Offerta di lavoro per laureati: Eni ricerca uno specialista cyber security a tempo indeterminato

Tra le Offerte di lavoro di Eni per laureati vi è la ricerca dello specialista cyber security. Tale esperto avrà il compito di sviluppare il sistema di sicurezza informatica del gruppo societario, di creare report sulle condizioni riscontrate e di pianificare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione della cyber security.

I requisiti per candidarsi a questa offerta di lavoro sono: laurea in ingegneria informatica o sicurezza informatica, esperienza di tre anni, conoscenza in ambito Iso 27001, G.D.P.R. e dell'inglese. La sede di lavoro sarà a Milano, con un contratto a tempo indeterminato. Le candidature scadono il 19 dicembre.

Lo specialista sicurezza prodotto

Lo specialista sicurezza prodotto selezionato dall'azienda si occuperà di garantire il rispetto delle regole in tema di sicurezza dei prodotti, fornirà consulenza di settore a livello nazionale ed estero, si aggiornerà sulla normativa di riferimento, studierà e consiglierà nuovi modi di operare all'interno del gruppo Eni che siano conformi a tale normativa.

Il ruolo di specialista sicurezza richiede una laurea in chimica o ingegneria chimica, tre anni di esperienza nel campo e conoscenza dell'inglese. Il lavoratore verrà inquadrato a tempo indeterminato, dovrà essere disponibile a spostarsi tra sedi le nazionali ed estere: il luogo di lavoro principale sarà San Donato Milanese.

L'annuncio scade il 16 dicembre.

Eni: selezione di laureati per la posizione di manager digitale

Un'altra posizione aperta da Eni è quella per assumere un manager digitale. In particolare sono selezionati dei laureati che siano in grado di occuparsi della realizzazione, messa in pratica e manutenzione periodica delle soluzioni digitali da applicare all'interno degli impianti.

In questo caso, per poter inviare la domanda di lavoro bisognerà avere una laurea in economia o in discipline scientifiche, conoscenza in ambito editoriale, di strumenti come Jira, Confluence o Trello e dell'inglese.

Il lavoro si svolgerà a Milano o Roma a tempo indeterminato. Le candidature online sono aperte fino al 16 dicembre.

La domanda di lavoro tramite la pagina delle carriere

Per inoltrare le domande di lavoro bisogna innanzitutto digitare 'Eni lavora con noi' su un motore di ricerca e poi cliccare il link che collega a tale pagina del sito aziendale.

All'interno è presente l'elenco delle offerte di lavoro, comprese le quattro posizioni di cui sopra. Ognuna di esse contiene al suo interno la descrizione del ruolo e il pulsante che consente di inviare il curriculum.