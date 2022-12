Recentemente Enel ha aperto nuove posizioni di lavoro a tempo indeterminato per analista del credito, per contabile finanziario, per specialista del business e per assistente informatico. Ognuna di queste posizioni richiede una laurea per potersi candidare. Le scadenze entro cui inviare il curriculum sono diverse per ciascuna offerta.

Le sedi di lavoro potranno essere Roma o Milano.

Enel seleziona un analista del credito a tempo indeterminato

Tra le figure ricercate attualmente da Enel c'è quella di analista del credito. La persona individuata verrà assunta a tempo indeterminato e si occuperà delle operazioni di credito verso il cliente, realizzando una strategia volta a massimizzare la soddisfazione dell'utente dell'energia elettrica e a contenere i rischi.

L'esperto in questione dovrà avere una laurea in economia o ingegneria, due anni di esperienza nel settore, conoscenza di Office, di software come Zoura e della lingua inglese. Inoltre, egli lavorerà a Roma ma avrà la possibilità di svolgere l'attività da remoto.

Da ricordare che l'annuncio ufficiale relativo a questa posizione scade il 4 gennaio.

Il contabile finanziario sarà assunto da Enel a tempo indeterminato

Enel ha avviato la ricerca di un contabile finanziario: tale figura lavorerà a tempo indeterminato a Roma, a Milano o anche da remoto. I compiti assegnati al nuovo impiegato consistono nella gestione contabile e amministrativa delle attività di importanti enti locali, nell'analisi dei costi, del flusso di cassa, degli stipendi e delle tasse da pagare.

Alcuni requisiti per poter partecipare alla selezione sono: laurea in economia o finanza, almeno tre anni di esperienza nel campo, dimestichezza con l'uso dei moduli AP, AR, AA del programma Sap, oltre a una conoscenza dei principi contabili internazionali e dell'inglese.

La domanda di lavoro potrà effettuarsi entro il 30 dicembre.

Lo specialista del business dovrà cercare nuove occasioni commerciali

Lo specialista di business scelto dall'azienda sarà laureato in economia o ingegneria e avrà il compito di ricercare nuove occasioni commerciali. In particolare, tale figura parteciperà al lancio di nuovi affari e alle fasi di realizzazione in Italia e all'estero.

Per candidarsi a questa offerta occorre avere tre anni di esperienza nell'ambito, una buona conoscenza dell'inglese e abilità nella creazione e gestione di modelli di business.

Si lavorerà a Roma, Milano, o da remoto, in base a un contratto a tempo indeterminato. L'annuncio scade l'11 dicembre.

Enel: assunzione di un assistente informatico

Il candidato che verrà assunto per il ruolo di assistente informatico fornirà supporto tecnico allo staff di sviluppatori. Ad esempio, l'assistente contribuirà alla definizione dei requisiti tecnici delle batterie per i veicoli elettrici, allo sviluppo e al test dei programmi in ambiente Linux e collaborerà alla risoluzione dei problemi.

Per questo lavoro l'azienda ricerca laureati in informatica, telecomunicazioni o ingegneria elettronica, con almeno tre anni di esperienza come sviluppatori in ambiente C, C++, Python, Linux e conoscenza dell'inglese.

La sede sarà Roma ed è possibile lavorare da remoto e inviare il curriculum fino al 2 gennaio.

Come inviare il curriculum

Per inviare il curriculum e candidarsi alle offerte di lavoro precedenti, l'utente dovrà prima digitare 'Enel lavora con noi' su un motore di ricerca e poi cliccare sul link che collega alla pagina delle carriere.

Infine, nella pagina appena citata, bisognerà cliccare su 'Invia la tua candidatura' sotto l'area 'Opportunità di lavoro in Italia'. A questo punto comparirà l'elenco delle posizioni aperte, le quali contengono il pulsante per inviare la domanda di lavoro.