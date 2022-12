L'Università La Sapienza di Roma ha indetto due bandi di concorso funzionali a reclutare nuovo personale da impiegare in area biblioteche.

Nello specifico, le assunzioni saranno 4 e verranno così ripartite:

n. 2 diplomati personale di categoria C , posizione economica C1;

, posizione economica C1; n. 2 laureati di personale di categoria D, posizione economica D1.

I candidati selezionati mediante queste due procedure saranno inseriti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate tramite Pec, nel rispetto delle modalità che saranno illustrate nei paragrafi successivi, entro il prossimo 29 dicembre.

Requisiti di partecipazione alla selezione

Possono prendere parte alla selezione tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti generici previsti dalla legge per la partecipazione ai concorsi, ovvero:

cittadinanza italiana o in un Paese membro dell'Unione Europea;

non esclusione dall'elettorato politico attivo;

non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso la pubblica amministrazione;

non avere riportato delle condanne penali;

possedere i requisiti fisici richiesti dalla legge;

avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Ovviamente, i canditati dovranno possedere il titolo di studio per la specifica classe di concorso a cui stanno partecipando: quindi sarà necessario il possesso del diploma di maturità qualora si concorresse per l'assegnazione di un posto di categoria C e del titolo di laurea in una delle discipline elencate nel bando di concorso nel caso in cui si concorresse per l'assegnazione di un posto di categoria D.

Modalità di invio delle domande

Le candidature dovranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata entro il 29 dicembre 2022. Le richieste dovranno essere redatte sul modello preimpostato allegato al bando di concorso, reperibile sul sito dell'Università La Sapienza di Roma.

Alla domanda dovrà essere allegato anche il bollettino relativo al pagamento del contributo di partecipazione pari a 10 euro.

Tra gli altri allegati occorrono: cv personale, documentazione attestante l'eventuale invalidità e copia del permesso di soggiorno in caso di cittadino extraeuropeo.

Procedure selettive e futuri avvisi

Le selezioni saranno articolate in due prove: una scritta e l'altra orale, le quali avranno ad oggetto le materie indicate nel bando, visionabile sia sul sito della Sapienza, sia in Gazzetta Ufficiale.

Successive comunicazioni inerenti al diario delle prove e alle graduatorie saranno pubblicate nella sezione "concorsi" del sito web della Sapienza a partire dal 10 gennaio.