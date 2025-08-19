Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Halit scoprirà che Erim ha investito una donna e, nel tentativo di proteggerlo, pagherà alla persona coinvolta una somma ingente per evitare la denuncia e il rischio che il figlio finisca in prigione. Al ritorno a casa, però, il padre non risparmierà rimproveri, dicendogli: "Ho pagato per non farti finire in galera".

La telefonata di Erim a Kemal

Halit scoprirà che Erim si è cacciato in un bel guaio. Si troverà a casa di Kemal, perché quest'ultimo sarà in procinto di sposare Zehra, quando lo sposo riceverà una telefonata da Erim, in cui gli dirà che molto probabilmente ha ucciso una donna investendola con l'auto.

Kemal svelerà tutto a Halit e insieme andranno dal ragazzo, che non avrà la certezza di aver ucciso quella donna, in quanto, a causa del panico, non le ha prestato soccorso. Vorranno capire se la donna sia viva o meno, e alla fine verrà fuori che è rimasta ferita, con una frattura al braccio. Vista la situazione, Halit vorrà escogitare un piano per evitare guai a Erim, così chiamerà il suo avvocato.

Il piano fallito al commissariato

Mentre saranno in commissariato, progetteranno di dichiarare che alla guida dell'auto c'era l'autista di Erim. Il piano sembrerà essere perfetto, fino a quando in commissariato giungerà Ender, allertata da Alihan su quanto accaduto al figlio.

Ender sarà un fiume in piena, se la prenderà contro Alihan e le sue urla attireranno le attenzioni dei poliziotti, che capiranno subito che alla guida di quell'auto c'era Erim, quindi il piano progettato da Halit non potrà essere messo in atto.

Halit cercherà di capire con la polizia che cosa possa fare per evitare guai al figlio e l'unico modo sarà evitare che la donna sporga denuncia.

La richiesta economica della donna investita

Senza pensarci due volte, Halit si recherà con il suo avvocato a casa della donna. Sarà presente anche il figlio di quest'ultima, che quando capirà che l'uomo sarebbe disposto a tutto pur di salvare il figlio, gli farà delle richieste economiche veramente esose, che Halit accetterà. Alla fine, Erim sarà salvo, ma a casa ad attenderlo ci sarà una bella ramanzina.

La severa ramanzina di Halit a Erim

Il padre sarà deluso dal suo atteggiamento: "Ho pagato una lauta somma per non farti finire in prigione. Non capisco perché ti sei comportato così, quando in questa casa facciamo di tutto per renderti felice.

Credo che non potrò più avere fiducia in te".

Erim si sentirà in colpa per ciò che ha fatto e chiederà scusa, ma il padre sarà molto severo con lui: "Da questo momento sei in punizione, non potrai più uscire di casa per il resto dell'anno. Potrai mettere il naso fuori dalla porta solo per andare a scuola". Erim sarà triste, ma non potrà fare altro che accettare la sua punizione.