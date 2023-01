Anas ha recentemente inserito nel proprio sito web ufficiale delle offerte di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare è aperta la selezione per direttore operativo, a cui possono partecipare sia i diplomati che i laureati. Poi ci sono anche le selezioni per addetto alle infrastrutture e per ispettore delle opere d'arte, le quali sono rivolte esclusivamente ai laureati.

Per tutte queste posizioni aperte l'azienda richiede un' esperienza lavorativa precedente. Nessuno di questi annunci contiene una scadenza precisa entro cui inviare il cv online.

Anas: diplomati e laureati per la posizione di direttore operativo a tempo indeterminato

Diplomati e laureati possono ambire al ruolo di direttore operativo, il lavoro offerto da Anas è a tempo indeterminato.

Il professionista assunto verificherà che i lavori su strada corrispondano a quanto contrattualizzato, sceglierà quali realizzare, le eventuali variazioni da apportare, e tutto ciò dovrà avvenire sotto la supervisione del responsabile.

Quanto ai requisiti, questa selezione è aperta a chi è in possesso di un diploma di geometra, con almeno sette anni di esperienza, oppure ai laureati in ingegneria civile, nel campo architettonico, dell'edilizia, dell'ambiente, delle infrastrutture, ma con cinque anni di lavoro pregresso.

Il dirigente scelto dovrà spostarsi tra le sedi dell'azienda e percepirà il compenso previsto per il tecnico specializzato di livello A1.

Laureati con esperienza per addetto alle infrastrutture

Dei laureati con esperienza sono selezionati dalla società stradale per il posto di addetto alle infrastrutture, a tempo indeterminato.

La figura professionale in questione si occuperà dei progetti delle costruzioni in cemento. Per potersi candidare è necessario avere una laurea in ingegneria civile e aver già lavorato per almeno cinque anni in lavori analoghi. Il candidato ideale dovrà conoscere anche i software per la progettazione di grandi strutture.

Il neo assunto verrà remunerato come tecnico specializzato di livello A1 e la sede di lavoro dipenderà dalle esigenze aziendali.

Anas: l'ispettore delle opere d'arte deve essere laureato

L'ispettore delle opere d'arte di cui ha bisogno Anas dovrà essere laureato in ingegneria civile.

Tale figura e dovrà ispezionare le zone assegnate, si occuperà delle attività manutentive e dell'inserimento delle informazioni riguardanti il proprio lavoro nella rete informatica aziendale.

Gli altri requisiti per potersi candidare a questa posizione sono: aver svolto almeno cinque anni di lavoro nell'ambito delle installazioni civili, la capacità di ispezionare ponti e viadotti e la conoscenza di Autocad e Primus.

Il tecnico idoneo avrà un posto a tempo indeterminato e svolgerà il suo incarico nelle zone in cui la società avrà bisogno.

Come consultare le offerte di lavoro di Anas e candidarsi

Per consultare le Offerte di lavoro appena descritte, come anche le altre di Anas, occorre entrare nella sezione del sito aziendale dedicata alle carriere.

Infatti, se si digita 'Anas lavora con noi' su un motore di ricerca e poi si clicca su 'Ricerche in corso' si potrà visionare la lista dei ruoli necessari all'azienda. Infine, per completare la candidatura a cui si è interessati, bisognerà cliccare su 'Candidati' all'interno del relativo annuncio.