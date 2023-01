Sul sito della Banca d'Italia è Stato pubblicato un bando di concorso funzionale alla selezione di 7 laureati che abbiano esperienza nella gestione delle risorse umane.

Nello specifico, i posti messi a concorso verranno così ripartiti:

3 Esperti con esperienza nello sviluppo e nella gestione delle risorse umane;

2 Esperti con esperienza nella comunicazione istituzionale;

2 Esperti con esperienza nel campo della psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

Requisiti per partecipare al concorso

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

godimento di diritti civili e politici;

non aver tenuto comportamenti incompatibili con l funzioni da svolgere all'interno di Banca d'Italia.

Per quanto riguarda i titoli di studio, essi variano a seconda del profilo per il quale si decide di concorrere.

Ad esempio, per il profilo di esperto con esperienza nella comunicazione istituzionale e nel campo dello sviluppo e gestione delle risorse umane è richiesto un titolo di laurea magistrale oppure specialistica in: giurisprudenza, scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; scienze pedagogiche ; programmazione e gestione dei servizi educativi; servizio sociale e politiche sociali; sociologia e ricerca sociale; psicologia; teorie e metodologie dell’e-learning e della media education; scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità; tecniche e metodi per la società dell’informazione; teorie della comunicazione; informazione e sistemi editoriali; scienze filosofiche; antropologia culturale ed etnologia; filologia, letterature e storia dell’antichità; filologia moderna; metodologie informatiche per le discipline umanistiche; linguistica; scienze storiche; scienze economico-aziendali; scienze dell’economia; finanza; scienze statistiche; scienze delle pubbliche amministrazioni; scienze della politica; ingegneria gestionale.

Per il profilo di esperto con esperienza nel campo della psicologia del lavoro e delle organizzazioni è richiesto invece il titolo di laurea magistrale o specialistica in psicologia.

Un altro requisito fondamentale è rappresentato dall'esperienza pregressa nello specifico settore di interesse che dovrà essere documentata: a questo proposito, i candidati interessati sono invitati caldamente a consultare il bando per conoscere nel dettaglio le tempistiche e gli ambiti specifici.

Le prove concorsuali

Ciascun candidato potrà concorrere per un unico profilo.

Qualora il numero delle domande per ciascun profilo dovesse superare la soglia stabilita nel bando per ciascuno di essi, la Banca si riserverà la facoltà di effettuale una selezione per titoli.

La procedura di selezione proseguirà con una prima prova che consisterà in un quesito a contenuto teorico-pratico riguardante la progettazione di un intervento e di due quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi allegati al bando nonché di un breve elaborato in lingua inglese; la seconda prova, invece, avrà ad oggetto la verifica delle capacità comportamentali con la metodologia dell’assessment center, in un colloquio sulle materie indicate nei programmi e in una conversazione in lingua inglese.

Modalità di invio delle domande di partecipazione

Come per altri concorsi indetti dalla Banca d'Italia, le domande potranno essere inviate solo attraverso il dispositivo messo a disposizione sul sito web della Banca d'Italia, all'indirizzo indicato nel bando di concorso, che i candidati sono invitati a consultare.

Non saranno ammesse modalità di invio differenti da quella esplicitamente indicate; il termine ultimo per inviare la propria domanda di partecipazione sarà il prossimo 16 febbraio.