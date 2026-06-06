Il calciomercato dei centrocampisti sta entrando lentamente nel vivo e nelle ultime ore due nomi in particolare sono finiti al centro delle indiscrezioni di mercato: Richard Rios, accostato a Juventus e Inter e Lovro Majer, potenziale oggetto del desiderio di Napoli e Fiorentina.

Rios proposto a Juventus e Inter: il prezzo spaventa

Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale nel corso di una diretta su Juventibus, Richard Rios sarebbe stato proposto sia alla Juventus sia all'Inter. Il centrocampista colombiano, protagonista di una stagione positiva con il Benfica, continua a raccogliere estimatori in tutta Europa grazie alle sue qualità atletiche e tecniche, che lo rendono uno dei mediani più interessanti della sua generazione.

Non è la prima volta che il suo nome viene accostato al campionato italiano. Nelle scorse settimane era stato infatti seguito dal Napoli, mentre già la scorsa estate era stato molto vicino a vestire la maglia della Roma. Nel frattempo, però, il valore del giocatore è cresciuto sensibilmente. Le prestazioni offerte in Portogallo hanno spinto il Benfica a fissare una valutazione che si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante che rischia di rappresentare il principale ostacolo per Juventus e Inter, entrambe interessate al profilo ma impegnate a mantenere equilibrio nei propri investimenti.

Majer lascia la Germania: Napoli, Fiorentina e Como alla finestra

Un'opportunità potenzialmente più accessibile potrebbe invece essere rappresentata da Lovro Majer.

Secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, il centrocampista croato sarebbe pronto a lasciare il Wolfsburg dopo una stagione complicata culminata con la clamorosa retrocessione del club tedesco in Zweiteliga.

Il regista classe 1998 non avrebbe intenzione di proseguire la propria esperienza in Germania e starebbe valutando con interesse diverse soluzioni all'estero. In prima fila ci sarebbero Napoli e Fiorentina, due società che vedrebbero nel croato un rinforzo ideale per aggiungere qualità e visione di gioco alla mediana. A rendere l'operazione particolarmente interessante sarebbe soprattutto il costo del cartellino: per una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro il Wolfsburg potrebbe infatti dare il via libera alla cessione.

Attenzione, però, anche al Como. Il club lombardo continua a monitorare profili di livello internazionale per consolidare il proprio progetto tecnico e potrebbe inserirsi nella corsa a Majer. Una concorrenza destinata ad aumentare nelle prossime settimane e che potrebbe trasformare il centrocampista croato in uno dei nomi più chiacchierati di questa sessione estiva.