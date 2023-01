La società Enel, in queste settimane, propone delle offerte di lavoro con contratti a tempo indeterminato rivolte a diplomati e a laureati. Le domande di lavoro online hanno tutte delle scadenze fra loro diverse, fra il 16 gennaio e il 28 febbraio.

Per visionare tutte le selezioni occorre visitare la sezione "Posizioni aperte" del sito ufficiale di Enel, candidandosi dopo aver aperto l'annuncio di proprio interesse attraverso il tasto 'invia candidatura' e allegando il proprio curriculum.

Assunzioni in Eni per diplomati

Fra le posizioni aperte vi sono quelle tecnico-operative.

Fra i requisiti necessari per candidarsi c'è il conseguimento del Diploma Tecnico o Diploma Professionale quinquennale (indirizzi elettrico, elettronico, meccanico, meccatronico, termotecnico e diplomi affini in ambito energetico) e la buona conoscenza di competenze digitali e tecniche di tipo elettrico/elettronico/meccanico. Bisogna avere buone capacità relazionali e attitudine a lavorare in gruppo. L'offerta scade il 28 febbraio. Viene offerto un contratto di apprendistato di 36 mesi, che si conclude con la stipula di un contratto a tempo indeterminato.

È aperta anche la ricerca anche per un tecnico di laboratorio lubrificanti che si occuperà della definizione delle caratteristiche delle sostanze (ad esempio gli additivi) tramite l'utilizzo di determinati strumenti tecnici.

Per candidarsi occorre aver conseguito un diploma in chimica, con almeno tre anni di esperienza nel campo. Sede di lavoro è San Donato Milanese e tale offerta di lavoro scade il 25 gennaio. Viene offerto contratto a tempo indeterminato.

Posizioni per laureati: dallo specialista finanza agevolata al Business Developer Junior

Inoltre, verrà assunto uno Specialista Finanza Agevolata che si occuperà di analizzare l’offerta di strumenti di finanziamenti da fondi pubblici al fine di mappare gli strumenti utilizzabili per le opportunità di business e per i progetti di innovazione, ma anche di analizzare le caratteristiche delle operazioni di finanza agevolata, definisce il quadro normativo, supporta il business in tutte le fasi dell’operazione di finanza agevolata.

Viene richiesta esperienza di 5 anni di esperienza in progetti di finanza agevolata. Sarà offerto un contratto a tempo indeterminato con sede di lavoro Catania.

Un'altra posizione aperta è quella per Junior Ingegnere Informatico, può candidarsi un laureando/a o un laureato/a in discipline STEM. La sedi di lavoro sono Roma e Milano: l'offerta scade il 31 gennaio. Il tipo di lavoro è a tempo indeterminato.

Inoltre la società recluta un Business Developer Junior che dovrà fornire supporto alla gestione delle attività relative ai progetti di sviluppo, guidando lo scouting delle opportunità. Per candidarsi è necessario il conseguimento di una Laurea in Ingegneria o Economia con conoscenza base del business dell’energia, dei mercati energetici e delle tecnologie correlate, con particolare riferimento all’Energia Idroelettrica e Geotermica. Viene offerto un contratto a tempo indeterminato. La sede di lavoro è a Roma, ma non è esclusa la possibilità di lavorare anche in altre sedi. L'offerta scade il 16 gennaio.

Inoltre la società ricerca un Product Quality Specialist che si occupi supervisionare la qualità di processo per la produzione dei moduli fotovoltaici. Egli dovrà sviluppare un sistema di gestione qualità volto a garantire i più alti standard qualitativi richiesti dal mercato e fornisce supporto nella gestione documentale con l’emissione di procedure e documenti in ambito qualità. Il candidato ricercato è un laureato/a preferibilmente in ingegneria elettronica, gestionale, informatica o lauree scientifiche. Si offre contratto a tempo indeterminato con sede Catania. L'offerta scade il 17 gennaio.

Infine è prevista l'assunzione a tempo indeterminato anche di un Pianificatore delle vendite e delle operazioni che dovrà raccogliere i piani della domanda locale e preparare un piano della domanda globale in termini di volumi di unità di ricarica, pezzi di ricambio o altri componenti necessari. Inoltre tale figura si occupa di definire un piano globale di approvvigionamento sostenibile condividendolo con le parti interessate appropriate, aiutando a garantire che gli ordini vengano spediti in modo tempestivo per rispettare la data di consegna richiesta dai clienti. Viene richiesta una laurea magistrale in Ingegneria (o similare), occorre inoltre avere una grande esperienza nelle attività di pianificazione e previsione. La sede di lavoro è Roma. L'offerta scade il 1 febbraio.