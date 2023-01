Enel ha deciso di selezionare diplomati senza esperienza per un apprendistato di 3 anni in cui svolgeranno mansioni tecniche nelle sedi d'Italia. Per partecipare a questa selezione occorre inviare il cv online entro il 28/2.

Enel è una delle principali aziende energetiche a livello mondiale, con operazioni in oltre 30 paesi. Offre diverse opportunità di lavoro in ambiti come la generazione e la distribuzione di energia, la gestione dei clienti e le attività di ricerca e sviluppo.

Enel: mansioni tecniche in tutta Italia per diplomati senza esperienza

Enel ha intenzione di avviare a un lavoro a tempo pieno i diplomati senza esperienza, valorizzando le conoscenze che hanno del settore energetico, la loro flessibilità, la capacità di lavorare in team e la propensione all'innovazione.

In particolare, agli idonei verranno affidate mansioni tecniche da svolgere nelle sedi sparse sul territorio italiano: ne sono un esempio le attività svolte dai tecnici di distribuzione.

Essi infatti si occupano della gestione e della manutenzione della rete elettrica di distribuzione, assicurando la continuità e la qualità del servizio elettrico per i clienti. In questo specifico caso, però, gli apprendisti saranno seguiti da un tutor esperto.

L'annuncio ufficiale menziona la possibilità di un contratto a tempo indeterminato alla fine del percorso formativo.

Alcuni requisiti per partecipare alla selezione

Tra i requisiti per partecipare alla selezione vi è il possesso di un diploma tecnico, o professionale, di tipo elettrico, elettronico, meccanico, meccatronico o nel campo dell'energia.

Inoltre, il candidato ideale dovrà essere reperibile e rispettoso delle scadenze.

Non vengono chieste precise esperienze in questo settore ma una qualche competenza a riguardo.

Come candidarsi online a questa opportunità per diplomati senza esperienza

Per candidarsi online a questo annuncio per diplomati senza esperienza è necessario accedere alla sezione carriere del sito web aziendale.

La prima cosa da fare è digitare 'enel lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il link per entrare nella pagina indicata prima.

All'interno di questa, un click su 'Invia la tua candidatura' sotto 'Opportunità di lavoro in Italia' consentirà di consultare le posizioni aperte, tra cui quella di cui si è parlato.

Non resta che usare il pulsante 'Candidati' per registrarsi e inviare la domanda di lavoro. A tal proposito, non bisogna scordarsi di inserire un curriculum aggiornato e la copia del diploma.

Alla selezione possono partecipare sia uomini che donne.

Inoltre, nel caso in cui non si fosse interessati a nessuna delle offerte di lavoro presenti nella pagina delle carriere, è possibile inviare una candidatura spontanea.