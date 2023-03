Anas è la società per azioni, facente parte del gruppo ferrovie dello Stato Italiane, che si occupa di infrastrutture stradali e che gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale.

Per la sede di Roma, attualmente Anas è alla ricerca di un Project Manager in ambito Research & Field Testing e di due Project Manager Construction Planning e Monitoring. Le figure che saranno selezionate per ricoprire questo ruolo saranno assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Project Manager in ambito Research & Field Testing: requisiti di partecipazione

Possono presentare la propria candidatura per il profilo in oggetto tutti i candidati che siano in possesso di:

Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Informatica o equivalenti;

Esperienza pregressa di almeno 5 anni in società di servizi ICT e/o di consulenza in attività di Project Management.

Come indicato nell'annuncio, poi, si richiede anche il possesso di una serie di competenze tecniche che i candidati interessati possono visionare direttamente sul sito di Anas, nella sezione relativa alle ricerche in corso.

Caratteristiche richieste per il profilo di Project Manager in ambito Construction Planning & Monitoring

Coloro che invece hanno intenzione di concorrere per l'assegnazione di uno dei posti a disposizione per il profilo di Project Manager in ambito Construction Planning & Monitoring, oltre al titolo di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Informatica o equivalenti, sarà necessaria anche un'esperienza professionale precedente di almeno cinque anni nell'ambito di società di servizi ICT e/o di consulenza in attività di Project Management.

Anche per questa posizione, la lista delle conoscenze tecniche richieste è consultabile sul sito di Anas. Saranno valutati come requisiti preferenziali la conoscenza di tool di Project Management e di tematiche ERP, GIS, Big Data, IoT, applicazioni Web e Mobile, Infrastrutture Cloud.

Le caratteristiche contrattuali

Chi verrà assunto per ricoprire questi ruoli sarà assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La ricerca è rivolta verso uomini e donne indistintamente e la sede di lavoro sarà a Roma, con specifico riferimento alla sede centrale di Via Labicana.

Modalità di candidatura

Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 23 marzo.

Le selezioni non saranno tenute da Anas, bensì da Orienta, società specializzata nella ricerca del personale.

Una volta aperto l'annuncio di lavoro pubblicato sul sito di Anas, infatti, si verrà reindirizzati automaticamente a quello di orienta, dal quale si potrà inoltrare la propria domanda.