Sul sito web di Ferrovie dello Stato Italiane, nella sezione dedicata alle selezioni in corso, sono stati pubblicati degli annunci di lavoro funzionali alla ricerca di nuovo personale diplomato da impiegare presso Trenitalia.

Nello specifico la selezione riguarda i profili di capotreno, macchinista e customer advisor. Per tutte le posizioni la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 marzo.

Selezioni in corso per capitreno in Emilia Romagna

Coloro che hanno tra i 18 e i 29 anni possono presentare la propria candidatura Ferrovie dello Stato per i profili di capitreno e customer advisor.

Per entrambe le posizioni, oltre all'età, si richiede la conoscenza dell'inglese, il diploma di scuola superiore e la residenza in Emilia Romagna.

I capitreno sono coloro che fungono da punto di riferimento per i passeggeri a bordo del treno: li accolgono, li orientano, ne controllano i titoli di viaggio e se necessario provvedono alla loro regolarizzazione. I customer advisor, invece, svolgono le stesse mansioni ma lo fanno all'interno delle stazioni, promuovendo e vendendo anche i servizi offerti da Trenitalia.

Coloro che saranno selezionati per questo ruolo saranno inseriti in Trenitalia con contratto di apprendistato professionalizzante.

Trenitalia sta cercando macchinisti in varie regioni

Più estesa è la ricerca di candidati interessati a ricoprire il ruolo di macchinista.

Le selezioni per questo profilo sono in corso in Toscana, Puglia, Campania ed Emilia Romagna. Il macchinista è il responsabile della conduzione dei treni, e garantisce ai passeggeri un servizio sicuro ed efficace.

Per potersi candidare, oltre alla residenza in una delle regioni citate, è necessario non avere un'età superiore ai 29 anni e possedere un diploma di scuola superiore in uno degli indirizzi indicati nelle offerte di lavoro

Anche in questo caso, chi verrà scelto da Trenitalia per ricoprire il ruolo di macchinista, sarà inizialmente introdotto in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante.

Modalità di candidatura

Per inviare la propria domanda, e partecipare all'assegnazione di uno dei posti disponibili per ciascuna figura, sarà necessario registrarsi al sistema e procedere telematicamente all'inserimento dei propri dati.

Per farlo si dovrà utilizzare l'applicativo raggiungibile attraverso ciascun annuncio di lavoro, disponibile nella sezione "trova il tuo lavoro" sul sito web di Ferrovie dello Stato.

Per tutte le posizioni in oggetto, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 marzo.