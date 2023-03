Il gruppo Ferrovie dello Stato ha attualmente in corso una campagna di recruiting finalizzata ad assumere tecnici della manutenzione rotabili diplomati. Inoltre il gruppo ferroviario ha aperto anche posizioni di lavoro per specialisti in ricerca e sviluppo e per progettisti di impianti elettrici: in questo caso le selezioni sono rivolte ai laureati.

Queste figure professionali sono ricercate fino al 19 marzo e i candidati scelti possono beneficiare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ferrovie dello Stato assume a tempo indeterminato tecnici della manutenzione rotabili diplomati

I tecnici della manutenzione rotabili diplomati verranno assunti da Ferrovie dello Stato per lavorare nelle sedi di Savona e di Firenze con contratto a tempo indeterminato.

Tra i compiti affidati a questa figura professionale vi sono l'installazione del materiale rotabile, l'attuazione degli interventi manutentivi e la diagnostica di un guasto.

Può candidarsi per questa posizione chiunque abbia un diploma, un'abilitazione per esercitare le attività di manutenzione e almeno cinque anni di esperienza in questo campo.

Ferrovie dello Stato: selezione di laureati come specialisti in ricerca e sviluppo a tempo indeterminato

Ferrovie dello Stato sta selezionando anche dei laureati come specialisti in ricerca e sviluppo a tempo indeterminato.

Il personale verrà assegnato alle sedi di Roma e Firenze con il compito di individuare soluzioni innovative da applicare ai treni, di controllare il loro funzionamento attraverso sistemi tecnologicamente avanzati, nonché di partecipare a progetti di ricerca sia a livello nazionale che internazionale.

Per partecipare a questa selezione occorre avere una laurea in ingegneria informatica, elettronica o delle telecomunicazioni. Inoltre, sono richiesti anche la conoscenza dell'inglese, di linguaggi di programmazione come C, Python o Java, nonché nozioni sui protocolli di rete e sulla sicurezza cibernetica.

La ricerca di laureati come progettisti di impianti elettrici a tempo indeterminato

L'azienda ferroviaria deve inoltre assumere a tempo indeterminato dei laureati come progettisti di impianti elettrici.

Il lavoro del progettista può consistere, ad esempio, nella progettazione di un impianto al led, nell'installazione di pannelli fotovoltaici, nella realizzazione della videosorveglianza, oppure nel montaggio dei componenti elettrici di una cabina e di un quadro elettrico.

Il soggetto adatto per questo incarico deve avere una laurea in ingegneria elettrica, deve conoscere il programma Dialux, inoltre occorre anche che abbia dimestichezza con la lingua inglese e i sistemi di simulazione applicati all'ambito ingegneristico.

Come partecipare alle selezioni di Ferrovie dello Stato

Per partecipare alle selezioni riguardanti le offerte di lavoro di cui sopra, occorre innanzitutto digitare "Ferrovie dello stato lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca web e poi cliccare sul link che collega al portale del lavoro.

Al suo interno, un click su "Campagne di ricerca" conduce direttamente all'elenco delle posizioni aperte: non resta che cliccare l'annuncio a cui si è interessati e usare il pulsante interno "Candidati" per inviare la domanda di lavoro.