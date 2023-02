Ferrovie dello Stato ha inserito nuove occasioni di lavoro a tempo indeterminato nel suo sito web ufficiale. Ad esempio, sono disponibili offerte per due addetti di stazione a cui possono candidarsi i diplomati senza dover rispettare una scadenza. Ma l'azienda ferroviaria sta cercando anche laureati da impiegare come analisti dei costi e assistenti ai lavori junior, in questo caso i relativi annunci scadono il 20 marzo. L'azienda ricerca anche in tutta Italia Planner assistant con contratto a tempo indeterminato.

Selezioni per diplomati: Ferrovie dello Stato ha bisogno di due addetti di stazione a tempo indeterminato

Ferrovie dello Stato cerca due addetti di stazione con diploma per la società Grandi Stazioni Rail S.p.A. con sede a Milano. L'addetto idoneo si occuperà della gestione dei servizi nella stazione assegnata, farà rapporto sul funzionamento degli impianti, sull'uso in sicurezza degli ambienti e in generale del patrimonio ferroviario.

Alla selezione sono ammessi i diplomati tecnici che abbiano almeno tre anni di esperienza nella gestione degli impianti e un'ottima conoscenza del pacchetto Office e del programma Sap.

Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato.

Ferrovie dello Stato seleziona analisti dei costi laureati per lavoro a tempo indeterminato

Ferrovie dello Stato sta selezionando anche laureati da inserire come analisti dei costi presso Italferr S.p.A con sede a Roma. Il soggetto ideale per questo ruolo valuterà economicamente e finanziariamente gli appalti, i progetti e le lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere ferroviarie.

Tra i requisiti richiesti al candidato vi sono il possesso di una laurea in ingegneria civile, elettrica, elettronica o industriale, la conoscenza in materia di programmazione dei lavori ferroviari, nonché del pacchetto Office e dell'inglese.

In merito all'inquadramento, il nuovo dipendente verrà retribuito in base alla propria esperienza precedente nel campo e sarà inserito a tempo indeterminato.

Ferrovie dello Stato cerca anche assistenti ai lavori junior a tempo indeterminato

Gli assistenti ai lavori junior assunti da Ferrovie dello Stato in una delle sedi sparse sul territorio nazionale dovranno supervisionare i cantieri, contabilizzando le lavorazioni eseguite, i materiali utilizzati e provvedendo agli adempimenti necessari fino al momento del collaudo e messa in funzione delle opere realizzate.

Potranno partecipare alle selezioni i laureati da non più di due anni, o coloro che concludono gli studi entro giugno 2023, le lauree ammesse sono ingegneria ambientale, civile, edile, geotecnica, della sicurezza, gestionale, idraulica, meccanica o dei trasporti. Inoltre, saranno valutati positivamente coloro che abbiano la residenza nella regione del luogo di lavoro e le abilitazioni richieste dal ruolo.

L'inquadramento prevede l'inserimento a tempo indeterminato preceduto da un apprendistato.

Le domande di lavoro online

Le domande di lavoro vanno inviate esclusivamente online e la prima cosa dare è digitare "ferrovie dello stato lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca web. In questo modo, si otterrà il link che collega al portale delle carriere dell'azienda ferroviaria, non resta che cliccare su 'Campagne di ricerca", scegliere la posizione preferita all'interno dell'elenco delle offerte di lavoro e usare il pulsante messo a disposizione per candidarsi.