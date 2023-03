Il gruppo Poste Italiane ha avviato una campagna di recruiting finalizzata ad inserire nuove figure con contratto di lavoro a tempo determinato. Fra le posizioni aperte quella per portalettere - con varie sedi di assunzioni previste nel territorio nazionale e scadenza domande al 5 marzo - e quella per addetti agli acquisti per la sede di Roma: per candidarsi a quest'ultima offerta c'è tempo fino al 31 marzo.

Ricerche per portalettere in varie regioni d'Italia: i dettagli

I candidati che vorranno concorrere al ruolo di portalettere devono esser in possesso del diploma di scuola media superiore e della patente di guida in corso di validità.

I nuovi assunti avranno in particolare il compito di smistare la corrispondenza agli indirizzi stradali indicati su lettere e pacchi rispettando i tempi di consegna assegnati. E' prevista la stipula di un contratto a tempo determinato, la possibilità di candidarsi scade il 5 marzo.

Le sedi di lavoro sono sparse in numerose sedi d'Italia, tra le altre Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche.

Dopo l'inoltro dei curriculum e l'eventuale superamento di test logici attitudinali e di carattere tecnico-professionale, i candidati dovranno sostenere una prova pratica che consiste nella guida di un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta.

Offerte di lavoro per addetti agli acquisti

Per diventare addetti alla Funzione Acquisti bisognerà invece essere in possesso di un diploma di laurea in discipline Giuridiche, Economiche e Ingegneristiche e mostrarsi desiderosi di muovere i primi passi nel settore (non è richiesta esperienza pregressa); per quanto riguarda le posizioni da Buyer e Procurement Specialist - staff e Senior Buyer sono invece richiesti, rispettivamente, 4 e 6 anni di pregressa esperienza nel campo.

La sede di lavoro è Roma. Il termine di presentazione delle candidature scade il 31 marzo.

Come inoltrare la domanda

L'inoltro delle domande di partecipazione deve avvenire esclusivamente online collegandosi al sito web ufficiale dell'ente ed accedendo poi alla pagina che illustra le offerte di lavoro attivate in quel momento da Poste Italiane.

Attraverso il tasto azzurro, posizionato in basso a destra e recante la scritta "invia candidatura ora", è possibile caricare i propri dati personali e professionali, allegando altresì il proprio curriculum in formato europeo.