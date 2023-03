L'azienda dolciaria Ferrero ha inserito nuove posizioni di lavoro nella sezione carriere del proprio sito web. In particolare si tratta della ricerca per la sede di Alba (CN) di un addetto risorse umane, di uno specialista del bilancio e di un contabile.

Per candidarsi occorre essere laureati, le domande vanno presentate online: non sono previste delle scadenze.

Ferrero seleziona laureati per il posto di addetto risorse umane

Come anticipato, Ferrero inserirà in azienda un addetto risorse umane, il quale si occuperà della gestione del personale dalla fase di reclutamento fino alla fine del percorso lavorativo.

La società valuterà per questa selezione dei laureati in materie economiche o umanistiche, con almeno due anni di esperienza nel campo e che abbiano una buona conoscenza del pacchetto Office, nonché della lingua inglese.

Quanto al contratto di lavoro, il candidato verrà assunto a tempo determinato per sostituzione maternità.

Ferrero sta cercando anche uno specialista del bilancio laureato

Lo specialista del bilancio ricercato da Ferrero dovrà preparare lo stato patrimoniale del gruppo, attuando gli opportuni aggiustamenti dei conti. Inoltre egli fornirà le informazioni di bilancio indispensabili per la redazione della dichiarazione dei redditi e per il controllo aziendale da parte degli organi preposti.

Il soggetto ideale per questo ruolo dovrà essere laureato in materie aziendali e con oltre 5 anni di esperienza nel settore. Saranno graditi anche la conoscenza della suite Office, del programma Sap e dell'inglese.

La ricerca di un contabile con laurea

In merito alla ricerca di un contabile, la risorsa scelta dovrà redigere il giornale della contabilità e sarà di supporto agli organi interni ed esterni del controllo.

In più, fornirà assistenza per l'analisi di bilancio e per la determinazione del carico fiscale.

Anche in questo caso l'azienda valuterà candidati in possesso di una laurea aziendale e che abbiano dimestichezza con il software Office e la lingua inglese, ma per partecipare alla selezione sarà fondamentale avere almeno tre anni di esperienza nel ruolo.

L'impiegato verrà inquadrato a tempo determinato per sostituzione maternità.

Offerte di lavoro di Ferrero: le candidature online

Per consultare le offerte di lavoro di Ferrero ed effettuare le candidature online per le tre posizioni di cui sopra, occorre innanzitutto digitare "Ferrero lavora con noi" su un motore di ricerca. In questo modo si avrà il link che collega alla pagina aziendale delle carriere: non resta che selezionare "Italia" nell'apposito riquadro, scegliere la posizione preferita e usare il pulsante "Candidati" presente al suo interno.