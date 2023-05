Anas ha aperto nuove selezioni volte al reclutamento di diplomati per lavori d'ufficio a tempo indeterminato. In particolare le ricerche in corso, tutte per la sede di Roma, riguardano le posizioni di assistente amministrativo, specialista protocolli operativi ed esperto legale. I curriculum dovranno essere inviati online entro scadenze diverse del mese di maggio.

Anas: diplomati per il ruolo di assistente amministrativo a tempo indeterminato

Anas cerca un assistente amministrativo che si occupi di gestire le attività amministrative connesse ai contratti per i lavori affidati.

Egli dovrà occuparsi anche della corrispondenza interna, nonché dell'archiviazione cartacea ed elettronica dei documenti.

I requisiti richiesti per questo ruolo sono il possesso di un diploma di scuola superiore, la conoscenza dei contratti di servizio, della suite Office e l'esperienza di almeno due anni nel campo della segreteria.

Durante la fase di valutazione dei curriculum, verrà data preferenza ai candidati che risiedono nella stessa regione in cui si trova la sede di lavoro.

In merito all'inquadramento, il profilo professionale per questa posizione è quello di assistente amministrativo categoria B, il luogo lavorativo è a Roma e il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato. La candidatura va essere presentata online entro il 23 maggio.

Anas ricerca uno specialista protocolli operativi, contratto a tempo indeterminato

Lo specialista protocolli operativi ricercato da Anas avrà il compito di verificare il rispetto delle procedure operative per il monitoraggio finanziario. Per quanto riguarda i requisiti, è richiesto un diploma di scuola superiore, un'esperienza di almeno un anno in ambito gare e appalti, la conoscenza delle norme sull'antiriciclaggio e del pacchetto Office.

Sarà possibile inviare la domanda di lavoro entro il 22 maggio: durante la selezione verrà dato un titolo preferenziale ai candidati che risiedono nella regione della sede lavorativa. Lo specialista verrà assunto a tempo indeterminato presso l'ufficio di Roma con il ruolo di assistente amministrativo contabile.

Anas: tempo indeterminato per un esperto legalità

Anas offre anche un posto di lavoro a tempo indeterminato anche per un esperto legalità, il quale si occuperà di garantire il rispetto dei protocolli legalità.

Per partecipare alla selezione basterà un diploma, ameno un anno di esperienza nel campo e la conoscenza delle leggi antimafia: è gradita anche una buona dimestichezza con la suite Office.

L'impiegato adatto per questa mansione avrà il ruolo di assistente amministrativo contabile e lavorerà a Roma. Il corrispondente annuncio scade il 22 maggio.

Come inviare i curriculum online

Per inviare i curriculum online e candidarsi alle offerte di lavoro di cui sopra, la prima cosa da fare è ottenere il portale delle carriere digitando "Anas lavora con noi" su un motore di ricerca.

All'interno di tale piattaforma occorrerà cliccare prima su "Ricerche in corso", poi su "clicca qui" e infine su "Cerca posti di lavoro" per accedere all'elenco di tutte le posizioni aperte. Non rimane che cliccare la posizione preferita, leggerne la descrizione e seguire le indicazioni per completare la domanda di lavoro.