Anas ha avviato una nuova campagna di recruiting finalizzata all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. Nello specifico, le nuove offerte di lavoro si rivolgono ad un direttore dei lavori, a un funzionario amministrativo, ad un ispettore di cantiere e ad uno specialista tecnico junior.

Tra i requisiti richiesti una pregressa esperienza nel ruolo: c'è tempo fino al 4 giugno 2023 per potersi candidare.

Anas: tempo indeterminato per gli idonei al ruolo di direttore dei lavori

Il direttore dei lavori assunto da Anas dovrà progettare e supervisionare le operazioni che derivano dall'esecuzione dei contratti.

Egli inoltre avrà il compito di verificare che i materiali e le attività poste in essere per realizzare le opere rispettino i regolamenti di settore.

Quanto ai requisiti richiesti per la selezione, i candidati dovranno vantare una laurea in ingegneria edile, civile, dei trasporti, delle infrastrutture o ambientale, almeno tre anni di esperienza nel campo e possedere una vasta conoscenza delle norme di settore e di software come Autocad e Primus.

Il candidato scelto verrà inserito in azienda a tempo indeterminato con il ruolo di tecnico professionale di livello A1. Tale figura verrà inserita nelle sedi in Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise.

Anas: posto a tempo indeterminato per un funzionario amministrativo

Il funzionario amministrativo che occorre ad Anas si occuperà del controllo dei vincoli paesaggistici, dell'ottenimento dei permessi ambientali e dei documenti sullo stato di realizzazione degli interventi.

Per questa posizione l'azienda richiede una laurea in ingegneria civile, ambientale, in architettura o in scienze naturali.

Oltre al titolo di studio, occorre avere almeno tre anni di esperienza in questo ambito, possedere un'ottima conoscenza della normativa ambientale e della relativa documentazione nonché di programmi come Gis, Autocad e Office.

Il soggetto ideale verrà assunto a tempo indeterminato come assistente tecnico di livello B per la sede di Roma.

Inquadramento a tempo indeterminato per un ispettore di cantiere

L'ispettore di cantiere che l'azienda intende assumere supporterà il direttore dei lavori nelle sue attività.

Per partecipare alla selezione, occorre una laurea in ingegneria edile o architettura e almeno due anni di esperienza in ruoli analoghi. La posizione richiede che il candidato conosca la contabilità di cantiere, le relative norme, ma anche applicativi come Office, Primus e Autocad.

L'ispettore scelto lavorerà all'interno della regione Marche e sarà inquadrato a tempo indeterminato come assistente tecnico di livello B.

Anas cerca uno specialista tecnico junior, contratto a tempo indeterminato

Lo specialista tecnico junior cercato da Anas si occuperà di pianificare le attività, di redigere i programmi giornalieri e di verificare il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto delle scadenze.

L'incarico richiede una laurea in ingegneria edile o architettura, almeno due anni di esperienza nel settore, in particolare nelle opere pubbliche, e la conoscenza dei software indicati per le posizioni precedenti.

Al lavoratore verrà offerto un contratto a tempo indeterminato come assistente tecnico di livello B presso la direzione di Roma.

Come si invia il cv online

Per candidarsi è sufficiente digitare "anas lavora con noi" su un motore di ricerca e poi cliccare sul relativo link collegato. Selezionando 'ricerche in corso' e 'cerca posti di lavoro' si verrà indirizzati all'elenco delle posizioni aperte da cui sarà possibile accedere alle singole posizioni, prendere visione delle condizioni e candidarsi.