Enel, multinazionale nel settore dell'energia elettrica, ha aperto le selezioni per nuove assunzioni di personale. In particolare, l'azienda sta cercando la figura di tecnico diplomato per un apprendistato e di specialista strategia di business laureato da assumere a tempo indeterminato. Gli annunci presentano date di scadenza diverse nel mese di giugno.

Enel: la ricerca del tecnico diplomato, contratto di apprendistato

Per quanto riguarda la figura del tecnico, Enel è alla ricerca di giovani in possesso di un diploma tecnico o professionale nel settore elettrico, meccanico o discipline affini.

Non è richiesta esperienza lavorativa precedente, ma è necessario possedere competenze e conoscenze nel campo elettrico e meccanico, oltre a una buona familiarità con i tool digitali. Altre qualità apprezzate sono il rispetto delle scadenze e la capacità di risolvere i problemi.

Per questa posizione, Enel offre un contratto di apprendistato professionalizzante, della durata di tre anni, da svolgere nelle sedi sparse sul territorio nazionale.

Le candidature vanno inviate online entro il 30 giugno: sarà importante compilare attentamente tutti i campi richiesti con le informazioni anagrafiche e professionali/curricolari, allegando il proprio curriculum vitae aggiornato e una copia del diploma di scuola superiore.

Enel seleziona laureati per la posizione a tempo indeterminato dello specialista strategia di business

Lo specialista strategia di business assunto da Enel dovrà possedere una laurea economica o ingegneristica, l'esperienza di almeno cinque anni nel settore energetico, nonché la conoscenza della suite Office e dell'inglese.

Quanto alle mansioni, il professionista scelto lavorerà a stretto contatto con i vertici aziendali e li supporterà nelle decisioni strategiche.

Le principali responsabilità includono l'analisi dei dati relativi al business e ai mercati di riferimento.

Enel offre un contratto a tempo indeterminato e le sedi lavorative sono Milano e Roma. Il relativo annuncio scade il 4 giugno.

Come candidarsi online alle offerte di lavoro di Enel

Per candidarsi a una delle offerte di lavoro di cui sopra, è necessario accedere alla sezione carriere del sito dell'azienda. Per farlo è digitare "Enel lavora con noi" su un motore di ricerca per avere a disposizione il collegamento al portale suddetto.

Una volta dentro, un click su "Invia la tua candidatura" sotto "Opportunità di lavoro in Italia" consentirà di consultare tutte le posizioni aperte. Non rimane che scorrere tra le pagine della sezione per scegliere il ruolo preferito, leggerne le caratteristiche e usare il pulsante per inoltrare la domanda di lavoro.