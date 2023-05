Sul sito istituzionale di Roma Capitale è stato pubblicato un bando di concorso funzionale a reclutare 60 unità di personale da impiegare a tempo indeterminato come funzionari economici finanziari. Le domande dovranno essere presentate, entro il 29 maggio, nel rispetto delle modalità previste dal bando in modalità esclusivamente telematica, attraverso il dispositivo messo a disposizione dei candidati sul sito di Formez.

Requisiti per poter partecipare alla selezione

Come già previamente anticipato, la selezione in oggetto riguarda 60 funzionari economici finanziari che dovranno essere in possesso di determinati requisiti:

cittadinanza italiana;

almeno 18 anni di età;

essere in possesso di uno dei titoli di laurea descritti nel bando di concorso facenti riferimento all’ambito economico;

possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

godere di diritti civili e politici;

non essere esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati di sostituiti o dispensati da un impiego presso la p.a.;

non aver riportato condanne penali;

trovarsi una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Le prove concorsuali

Come specificato nel bando di concorso, nell’ipotesi in cui il numero delle candidature che arriveranno fosse di almeno 10 volte superiore il numero dei posti messi a concorso, verrà effettuata una prova preselettiva: tale prova avrà a oggetto una serie di domande a risposta multipla riguardanti le materie indicate nel bando.

Il superamento della preselezione consentirà ai candidati di partecipare alla seconda prova concorsuale consistente in una prova scritta. E la prova scritta avrà una durata di quattro ore e sarà funzionale ad accertare che il candidato possieda competenze relative a specifiche materie anche se indicate nel bando. L’ultima prova consisterà nella prova orale, ovvero in un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto della prova scritta.

Coloro che supereranno le prove verranno assunti presso Roma Capitale con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Modalità di invio delle domande di partecipazione

Come già specificato nel primo paragrafo, le domande dovranno essere trasmesse in modalità esclusivamente telematica entro il prossimo 29 maggio 2023.

Le modalità di invio delle candidature sono descritte nel bando, che può essere consultato sia sul sito istituzionale di Roma Capitale, sia sul sito di Formez, che si occupa delle selezioni.

Oltre alla documentazione esplicitamente richiesta nel bando, dovrà essere effettuato anche il pagamento di un contributo pari a 10,33 euro.