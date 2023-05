La società ferroviaria europea Italo ha indetto una nuova selezione per arricchire la squadra di lavoratori a bordo. Si tratta della ricerca di figure professionali quali hostess, steward e macchinisti.

Sono richiesti requisiti specifici per poter accedere alle selezioni, tra cui la titolarità di un diploma e l'esperienza nei settori indicati dagli annunci di lavoro, con l'opzione di presentare la propria domanda attraverso la piattaforma online dedicata alle opportunità di lavoro sul sito ufficiale dell'azienda.

Italo: risorse a bordo come hostess e steward

Italo ha deciso di assumere hostess e steward per le sedi di Milano, Venezia, Roma e Napoli con il compito di svolgere molteplici attività, tra cui la gestione dell'ordine e della pulizia degli ambienti, l'assistenza ai clienti e la diffusione di informazioni utili, la distribuzione di alimenti e bevande.

Per entrare a far parte del personale di bordo, gli aspiranti candidati devono avere conseguito un diploma, oppure un attestato professionale, e aver maturato un'esperienza lavorativa a contatto con il pubblico. Gradita, ma non obbligatoria, è invece l'esperienza di almeno due anni nei settori del turismo, del trasporto o dei servizi alla persona.

La conoscenza della lingua inglese rappresenta un requisito principale, così come la flessibilità a lavorare su tre turni anche nelle festività.

Superate le selezioni, i nuovi membri del team saranno coinvolti in un percorso di formazione della durata di circa tre settimane. L'assunzione dei dipendenti avverrà con un contratto di somministrazione.

I potenziali candidati possono inviare la loro candidatura online entro il 16 giugno.

I macchinisti selezionati da Italo

Italo sta selezionando macchinisti che siano competenti nella guida di treni molto tecnologici.

Quanto alla fase della candidatura, i requisiti per diventare un macchinista includono la licenza europea di condotta dei treni, il certificato complementare B, l'esperienza di almeno un anno in questo lavoro, il diploma di scuola superiore.

Le risorse idonee lavoreranno presso le sedi di Roma e Milano, copriranno tre turni di lavoro che andranno svolti anche nelle giornate festive.

Italo: candidature online

Per quanto riguarda le candidature online alle offerte di lavoro di cui sopra, basta cercare "italo lavora con noi" su un motore di ricerca per ottenere il link alla piattaforma delle carriere. Lì, si possono trovare i titoli delle posizioni aperte e, cliccando su una di esse, si aprirà una descrizione del ruolo ma si potranno anche seguire le indicazioni per inviare il proprio curriculum.

Se non si è idonei come hostess, steward o macchinista, è possibile candidarsi come impiegati attraverso un'apposita area del portale che si chiama "Selezioni personale di staff". Tuttavia, per avere l'opportunità di essere ammessi a tali ruoli, è necessario possedere almeno una delle lauree indicate nei rispettivi annunci.