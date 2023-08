Poste Italiane sta cercando personale da assumere a tempo indeterminato. Tra le Offerte di lavoro c'è quella che riguarda gli operatori di sportello da impiegare in diverse regioni d'Italia. Coloro che desiderano candidarsi devono farlo telematicamente entro il 7 agosto 2023. Inoltre è indispensabile essere in possesso di un diploma di scuola superiore e avere una buona padronanza della lingua inglese.

Lavoro in Poste Italiane: nuove assunzioni per operatori di sportello a tempo indeterminato, mansioni e requisiti

Nuove offerte di lavoro per Poste Italiane.

Recentemente il gruppo ha pubblicato un annuncio volto ad assumere operatori di sportello che conoscano la lingua inglese. Le figure lavoreranno a contatto con clientela con lo scopo di prestare assistenza, fidelizzare e proporre prodotti e servizi della società. Per candidarsi è richiesto un diploma conseguito nella scuola secondaria di secondo grado (superiore) con una votazione minima di 70 su 100 oppure di 42 su 60. Oltre a tale requisito gli sportellisti devono avere un'ottima conoscenza della lingua inglese. Pur non essendo richiesto il possesso di una laurea, tale titolo potrebbe favorire l'assunzione, così come una votazione più alta di quella minima richiesta per il diploma superiore.

Non sono indicati limiti anagrafici per la partecipazione alle selezioni.

Assunzioni Poste per sportellisti: le sedi disponibili, scadenza e come inviare la domanda di partecipazione alla selezione

Poste Italiane prenderà in considerazione soltanto le candidature di coloro che sono in possesso dei requisiti sopracitati. La posizione aperta agli operatori di sportello di lingua inglese è disponibile per gli uffici postali delle seguenti sedi: Modena (Emilia Romagna), Roma (Lazio), Verona e Padova (Veneto).

Il tipo di contratto offerto è full time e l'assunzione è a tempo indeterminato.

La scadenza per inviare domanda di candidatura è fissata al 7 agosto 2023. Coloro che desiderano visionare tutte le offerte di lavoro di Poste devono recarsi sulla sua piattaforma ufficiale nella sezione "Lavora con noi". In questa pagina è possibile inviare una candidatura spontanea, allegando il proprio curriculum vitae, oppure scegliere una posizione specifica in base alle proprie attitudini.

Attualmente sul sito di Poste, oltre all'offerta di lavoro descritta, sono aperte anche posizioni per figure di front-end, laureati in ambito commerciale, consulenti finanziari mobili e operatori di sportello lingua araba.

Per inviare correttamente la domanda bisogna fornire il proprio indirizzo di posta elettronica personale e creare un profilo sul sito di Poste Italiane.